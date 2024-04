Equipo colombiano no desaparecerá: Ministerio del Deporte tomó nueva decisión

Los equipos de ciclismo femenino y masculino de Colombia Potencia de Vida, patrocinados por el Gobierno colombiano, seguirán este año pero serán sometidos a una reestructuración debido a infracciones jurídicas, administrativas y técnicas halladas en el contrato que los rige.

Así lo aseguró este lunes la ministra colombiana del Deporte, Luz Cristina López, que se reunió con los ciclistas y les explicó la situación por la que se debe reestructurar el conjunto.

Los pedalistas, por su parte, le expusieron sus preocupaciones por la determinación en una época en la que ya todas las escuadras están conformadas y por los compromisos internacionales adquiridos.

El pasado 12 de abril, el Ministerio del Deporte comunicó a los ciclistas y al personal administrativo, unas 60 personas, que el equipo no podía seguir por líos jurídicos.

Publicidad

El presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, que era el encargado de manejar los recursos del Gobierno para el ciclismo, explicó que no podía seguir ejecutando el contrato porque era ilegal.

"El objeto del contrato dice apoyar el equipo del Ministerio del Deporte. Cuando yo empiezo la ejecución, empiezo a indagar y me di cuenta de que el equipo del Ministerio de Deportes no está como tal, es el equipo de bicicletas Strongman y en ese sentido (...) no podría cumplir con el objeto del convenio, porque hay un tercero, y son recursos públicos", dijo Ávila a medios locales.

Publicidad

En el encuentro entre la ministra y los deportistas, la jefa de la cartera aseguró: "Tenemos dificultades jurídicas para avanzar con el proyecto tal como está, pues descubrimos que los recursos públicos entregados por el Ministerio del Deporte, a través del Comité Paralímpico Colombiano, se estaban poniendo sobre la mesa para un equipo que no es del ministerio ni del Comité, sino de la marca privada Strongman".

A renglón seguido, la ministra fue enfática en decir que la transparencia del Ministerio del Deporte en todos sus procesos es la prioridad.

"La conclusión principal de esta reunión es que el equipo no se acaba, sigue adelante, sigue representando lo mejor del deporte de nuestro país", aseguró.

El proceso de restructuración general tardará algunas semanas porque la Federación Colombiana de Ciclismo y Bicicletas Strongman deberán resolver los temas jurídicos a que haya lugar, así como el estatus del equipo ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) para que así el Ministerio del Deporte tome el control del proceso, como lo indica la naturaleza de este proyecto financiado con dineros públicos.

Publicidad

Freddy Ávila, Marlon Diagama, Jhojan García (quien corrió en el equipo Caja Rural de España), Nicolás David Gómez, al igual que la múltiple campeona de la Vuelta a Colombia Ana Cristina Sanabria hacen parte de Colombia Potencia de Vida que también tiene corredores sub-23.