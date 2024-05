Giro de Italia 2024: lista de ciclistas retirados, tras la etapa 4

El Giro de Italia 2024 tuvo su cuarta jornada entre Acqui Terme y Andora, con un trazado con un solo ascenso y en su mayoría llano. La etapa no significaba mayor problema, sin embargo, uno de los corredores no la pasó bien y se tuvo que retira de la carrera.

Se trata de Biniam Girmay, sprinter del Intermaché Circus Wanty, que primero sufrió una caída leve junto a otros corredores. Luego se cayó dos veces totalmente solo y el dolor y las gravedad de las heridas lo obligaron a 'bajarse' de la 'corsa rosa'.

Cabe recordar, que, en la etapa 3, Eddie Dunbar fue otro de los destacados que no apareció en la salida, por culpa de las heridas que tuvo, tras una caída en el segundo día.

Lista de ciclistas retirados, tras la etapa 4 del Giro de Italia 2024:

Publicidad

Robert Gesink | Etapa 2 | No empezó

Eddie Dunbar | Etapa 3 | No empezó

Simon Carr | Etapa 3 | No terminó

Bram Welten | Etapa 4 | No empezó

Torstein Traeen | Etapa 4 | No terminó

Biniam Girmay | Etapa 4 | No terminó

Biniam Girmay, ciclista del Intermaché Circus Wanty. Intermaché Circus Wanty.

¿Cómo fue la etapa 4 del Giro de Italia 2024?

No se ganan medallas de oro olímpicas en la pista por casualidad. Eso se aplica a Jonathan Milan, se aplica a Filippo Ganna y, si se quiere, también se aplica a Simone Consonni. La casualidad quiso que estos tres corredores vivieran juntos la apoteosis de los cinco aros, vistiendo el maillot azul de la selección italiana en la persecución por equipos de Tokio 2020, e intentarán revivirla dentro de unos meses en París 2024.

Publicidad

Hoy han sido ellos los que han incendiado Acqui Terme – Andora, una pequeña Milán-Sanremo que, al igual que la Classicissima, nos ha hecho vivir unos kilómetros finales de infarto. En primer lugar, la mayor emoción, por desgracia, la vivió Biniam Girmay con una doble caída que le obligó a abandonar el Giro. La primera – y esperemos que última – víctima ilustre de este año.

Al pie del Capo Mele, con el pelotón lanzado a 60 km/h, sin embargo, Filippo Ganna atacó: una honda mortal, de esas que sólo puedes hacer si tienes piernas que alimentan centrales termonucleares. Por detrás, varios corredores intentaron hacer lo mismo, pero fueron absorbidos por el pelotón cuando éste se lanzó hacia el sprint. Pippo, sin embargo, aguantó, terminó Capo Mele con unos segundos de ventaja y durante unos minutos hizo soñar a sus seguidores.

Entonces entró en acción el tren Lidl-Trek. Consonni, que suele hacer la persecución junto a Ganna, tuvo que hacerla esta vez contra Ganna. Y lo hizo bien, porque a 500 metros el pelotón volvió a la locomotora de Verbania y en ese momento la cosa estaba muy igualada entre los velocistas. La termonuclear de Ganna fue sustituida por la de Milan, capaz de alcanzar picos de potencia aún mayores. A orillas del mar de Liguria exultó el gigante de Buja, inalcanzable para sus rivales, exactamente un año después de su primera victoria en el Giro, en San Salvo.