David Alonso peleará por reencontrarse con la victoria en el GP de Francia, del Moto3

Francia es la siguiente parada del Mundial de Moto3 y el CFMOTO Gaviota Aspar Team llega con grandes expectativas. Después de un gran premio de España en el que el resultado no fue el esperado, el equipo tiene una nueva oportunidad para brillar en Le Mans. David Alonso es, un gran premio más, uno de los favoritos en la categoría pequeña. El joven colombiano fue protagonista en Jerez al liderar todas las sesiones de entrenamientos, batir el récord del circuito y conseguir la pole. Además, también fue el más rápido en los entrenamientos celebrados tras el gran premio. En carrera, solamente una caída en la primera vuelta le impidió luchar por la victoria, pero remontó quince posiciones para terminar undécimo.

Ahora, Alonso afronta el gran premio de Francia con la mente puesta en reencontrarse con la victoria. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team es segundo en la clasificación general, a sólo seis puntos del líder Dani Holgado, y su objetivo no es otro que darle caza. Alonso y Holgado están destacados al frente del Mundial, pero el ganador de la última carrera en Jerez, el neerlandés Collin Veijer, o el valenciano Iván Ortolá, que terminó tercero, serán rivales a tener en cuenta en Francia, donde la meteorología cambiante acostumbra a ser un factor clave.

Por su parte, Joel Esteban viaja a Francia tras una gran actuación en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team firmó un fin de semana muy competitivo desde el inicio que demuestra su buena adaptación a la categoría pequeña. Sin embargo, una caída en la última curva de la última vuelta cuando rodaba en quinta posición le privó de cerrar el gran premio con un buen resultado. Esteban llega confiado a la cita de Le Mans después de una jornada satisfactoria de pruebas en Jerez y, a pesar de que nunca ha competido en el trazado francés, buscará volver a pelear en el grupo de cabeza.

David Alonso, piloto colombiano del Aspar Team. Aspar Team.

David Alonso tiene claro que no puede dar ventaja: “Llegamos a Francia, a un circuito que el año pasado me gustó, y en el que será importante estar preparados para poder adaptarnos a las condiciones meteorológicas que nos encontremos. Tendremos muy en cuenta el error de Jerez, sabiendo que no nos podemos relajar nunca, y trabajaremos lo mejor posible desde el primer momento”, dijo de entrada el piloto de 18 años que también tiene nacionalidad española.