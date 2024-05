El Giro de Italia 2024 tuvo su octava jornada entre Spoleto y Prati di Tivo, con un trazado con dos tres ascensos, tres sprints intermedios y un final en alto. La etapa no tuvo en su punto de salida a un corredor llamado a ser gregario de lujo de unos de los favoritos al título.

A través de un comunicado, Visma Lease a Bike reveló que Christophe Laporte no pudo tomar la partida en la fracción 8, tras "no poderse recuperar de los golpes que sufrió una dura caída en la etapa 5".

En la sexta etapa, Michel Woods, corredor del Israel Premier Tech, según informó su equipo, se 'bajó' por una los golpes sufridos en la fracción anterior. En ese mismo sentido, Florian Lipowitz también se retiró por las mismas razones. Un duro golpe para las intenciones de Daniel Felipe Martínez, en el Bora Hansgrohe.

En la jornada tampoco arrancaron Riley Pickrell y Nadav Raisberg, perteneciente a la escuadra del Israel Premier Tech.

El canadiense y el alemán no son las primeras bajas de renombre. En la etapa 4, Biniam Girmay, sprinter del Intermaché Circus Wanty, primero sufrió una caída leve junto a otros corredores. Luego se cayó dos veces totalmente solo y el dolor y la gravedad de las heridas lo obligaron a 'bajarse' de la 'corsa rosa'.

Cabe recordar, que, en la etapa 3, Eddie Dunbar fue otro de los destacados que no apareció en la salida, por culpa de las heridas que tuvo, tras una caída en el segundo día.

Lista de ciclistas retirados, tras la etapa 8 del Giro de Italia 2024:

Robert Gesink | Etapa 2 | No empezó

Eddie Dunbar | Etapa 3 | No empezó

Simon Carr | Etapa 3 | No terminó

Bram Welten | Etapa 4 | No empezó

Torstein Traeen | Etapa 4 | No terminó

Biniam Girmay | Etapa 4 | No terminó

Adrien Petit | Etapa 5 | No terminó

Michael Woods | Etapa 6 | No empezó

Riley Pickrell | Etapa 6 | No empezó

Nadav Raisberg | Etapa 6 | No empezó

Florian Lipowitz | Etapa 6 | No empezó

Christophe Laporte | Etapa 8 | No empezó