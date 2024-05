Daniel Felipe Martínez y cómo fue subcampeón del Giro de Italia 2024: claves y aprendizajes

Daniel Felipe Martínez firmó su mejor presentación en una gran vuelta de ciclismo. Este domingo 26 de mayo, gritó 'subcampeón', al finalizar de segundo en la clasificación general, solo detrás de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y superando a Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), quien completó el podio. Por eso, todo es alegría y orgullo en la vida del corredor del Bora Hansgrohe, quien respondió y estuvo a la altura de la responsabilidad de ser el 'capo' de equipo, siguiendo con un buen arranque de temporada.

"Contento de lo hecho. Desde que iniciamos el Giro, esperábamos la etapa 21 y felices de estar en esta situación. En el tiempo que estuve acá, me aislé de las redes sociales y el mundo exterior, ya que me quise concentrar en mí y la carrera, leyenda las etapas, en fin. Dentro de ese análisis que se hace, lo más importante es ver el proceso, cómo se crece como persona y se mejora, eso es lo que marca la diferencia", dijo en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports.

Pero no fue lo único que dijo. El 'escarabajo' también recordó todo lo que tuvo que vivir y superar para estar donde está. Fueron años de altibajos, en los que hubo felicidad, tristeza, enojos y hasta desazón. Sin embargo, nunca pensó en 'botar la toalla' y, por el contrario, se mantuvo con los brazos en alto. Esta persistencia trajo su recompensa y este domingo 26 de mayo, tras bajarse el telón de la 'corsa rosa', pudo celebrar . Allí, estuvo su familia, quien siempre lo apoyó y estuvo en los buenos y malos momentos.

Daniel Martínez en la etapa 20 del Giro de Italia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

"Llevo muchos años, trabajando en mí y tratando de saber y entender para qué estoy aquí. Partiendo de esa base, cambió mi forma de ver la vida y de entender qué es lo realmente importante en el día a día. Tengo una inspiración grande que son mis hijos, quienes, al final, son las personas que más presión me ponen porque las quiero impresionar. El ejemplo para ellos siempre tiene que ser el mejor y eso busco", añadió el nacido en Soacha, quien aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a su gente.

"Orgulloso de ser de Soacha, de quienes me ayudaron y apoyaron para entrenar. Contento de lo que han hecho y el respaldo a lo largo de mi carrera. Gracias, en verdad, por siempre haber estado ahí, impulsarlo a uno en muchos momentos de mi carrera", sentenció Daniel Felipe Martínez. Cabe aclarar que, ahora, se preparará para el Tour de Francia, donde no será líder de escuadra, sino que su labor será la de gregario de su compañero Primoz Roglic . Eso sí, no se descarta que busque alguna victoria de etapa.