Daniel Felipe Martínez y Juan Sebastián Molano y un divertido video en el Giro de Italia

Daniel Felipe Martínez está dejando el nombre de Colombia en lo más alto, en el Giro de Italia 2024 . Hasta el momento, se ubica segundo en la clasificación general, a dos minutos y 40 segundos de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , portador de la 'maglia rosa' al ser el líder. Por eso, la ilusión de alcanzar algo grande está más latente que nunca y lo da todo, en carretera, día a día.

Pero no ha sido el único. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) también ha hecho latir fuerte los más de 50 millones de corazones en el país. Fue puesto 11 en la etapa 3, tercero en la novena jornada y quinto en la fracción 11, siendo protagonista en los embalajes. Eso sí, aún no se le ha dado la tan anhelada victoria, por la que ha luchado, a pura potencia y velocidad en los remates.

Entendiendo esto, la cuenta oficial de la 'corsa rosa' dedicó un posteo a ambos corredores colombianos. Con el mensaje "hola, Colombia" y los dos ciclistas en video, sonrieron y saludaron, justo en el marco de la etapa 13, la cual se disputó este viernes 17 de mayo, entre Riccione y Cento, y que contó con 179 kilómetros de recorrido en total. Los compatriotas iban compartiendo un rato.

Recordemos que el trayecto de la jornada era totalmente llano, no hubo ascensos y era apropiada para los esprinters. Eso sí, los sustos no faltaron y, producto del viento, se presentó un corte de casi más de un minuto, quedando atrás varios de los favoritos, como Einer Rubio. Por fortuna, no pasó a mayores, lograron remontar, alcanzaron al frente de carrera y volvió a la normalidad.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe, en medio del Giro de Italia 2024 AFP

En esta edición del Giro de Italia, además de Daniel Felipe Martínez, Juan Sebastián Molano y Einer Rubio, mencionados anteriormente, la cuota colombiana es completada por Fernando Gaviria, Esteban Chaves y Nairo Quintana. Cada uno de ellos tiene objetivos diferentes, dependiendo de las decisiones internas que hayan tomado en sus respectivos equipos para la competencia.