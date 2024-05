Etapa 6 del Giro de Italia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

La primera semana del Giro de Italia 2024 está cerrando el telón. Hasta el momento, hemos sido testigos de finales en alto, al embalaje, de alta montaña, entre otros. Ahora, llega una fracción que promete grandes emociones. Un terreno destapado será el protagonista y, allí, el pelotón deberá ingeniárselas para no ceder terreno, evitar caídas y seguir en pie. Las estrategias son claves.

Por eso, lo invitamos a que no se programe y no se desconecte ni un solo segundo. Vea la etapa 6 del Giro de Italia 2024, EN VIVO y ONLINE, desde las 6:00 a.m. (Hora de Colombia), a través de la señal HD2 y el portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ). Ahora, no será la única alternativa y tampoco el único horario para seguir la fracción.

Recuerde que también podrá ver la etapa 6 del Giro de Italia, EN DIRECTO, desde las 8:00 a.m. (Colombia), por la señal principal de Caracol Televisión. Allí, estará acompañado del Team Caracol, en cabeza de Ricardo Orrego, junto a Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, Santiago Botero y Jhon Jaime 'JJ' Osorio. Encontrará apuntes claros, comentarios, análisis y narraciones de lo que pasa en el día.

Hora y dónde ver la etapa 6 del Giro de Italia 2024

Día: jueves 9 de mayo.

Recorrido: Viareggio – Rapolano Terme (180 km.)

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión y portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes ): 6:00 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Esteban Chaves (EF Education EasyPost), ciclista colombiano en medio del Giro de Italia 2024 AFP

Perfil y altimetría de la etapa 6 del Giro de Italia 2024

En la etapa 6 del Giro de Italia 2024, los cientos de corredores se enfrentarán a 180 kilómetros de recorrido, con inicio en Viareggio y llegada a Rapolano terme. Allí, habrá dos esprint intermedios y, de paso, dos puertos de cuarta categoría, donde si bien el final será llano, previo al remate, se encontrarán con una pendiente muy exigente. Además, de superar el terreno destapado en carrera.

Los embaladores no tendrán una tarea fácil, así como tampoco lo será para varios de los favoritos al título. Por eso, como conocedor de la situación y al ya haber vivido en reiteradas ocasiones, el enfrentarse a un terreno destapado, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) llega como el más firme candidato a celebrar. Este jueves 9 de mayo, el esloveno podrá ampliar diferencias en la general.