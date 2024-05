Juan Sebastián Molano se regó en elogios para Tadej Pogacar, en la antesala del Giro de Italia

El UAE Team Emirates presentó el equipo que afrontará el Giro de Italia (4-26 de mayo), con una excitante plantilla que comenzará la carrera en la ciudad de Turín y coronará al ganador tres semanas después en Roma, tras 3.345,6 km de carrera. En la presentación, el colombiano Juan Sebastián Molano llenó de elogios a Tadej Pogacar.

A la cabeza de las esperanzas del equipo en la clasificación general estará el debutante Tadej Pogačar, mientras que Juan Sebastián Molano liderará la línea en las etapas al sprint.

Será el esperado debut de Pogačar, que espera con impaciencia la carrera.

"La preparación para el Giro ha ido muy bien. No he corrido demasiado este año, sólo 10 días, así que me siento fresco y preparado para afrontar mi primer Giro. Es una carrera con la que soñaba desde hace mucho tiempo, y creo que ha llegado el momento de hacerlo", dijo el esloveno sobre la 'corsa rosa'.

Ahora bien, en los micrófonos de Caracol Sports, uno de los que pasó fue Molano, quien se fajó en elogios para Pogacar. "Mucha energía positiva estar en un equipo con un corredor como Pogachar, quién es el mejor del mundo, es emocionante. Personalmente me deja mucha buena energía, desde ayer que llegamos al hotel ha sido así, es muy bonito y trataremos de portarnos a la altura con esta plantilla", dijo de entrada el boyacense.

Acto seguido, habló más al detalle sobre el esloveno que tiene en su haber dos Tour de Francia. "La humildad que tiene, el carisma, es un chico muy tranquilo, él disfruta lo que hace y con esas piernas pues cualquiera lo hace. Es un gran compañero y es una gran persona", remarcó el pedalista 'cafetero'.

Cabe recordar, que, el director Deportivo Matxin Fernández (España) dirigirá el equipo junto a los Directores Deportivos Fabio Baldato (Ita), Marco Marcato (Ita) y Manuele Mori (Ita) .

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) espera coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Otras declaraciones de Tadej Pogacar, líder del UAE , en el Giro de Italia 2024:

Sobre lo que será su primer Giro

"He corrido mucho en Italia como aficionado y ha sido un país importante en mi trayectoria como ciclista. Sin duda es uno de mis lugares favoritos para montar en bici, me encanta su cultura y, por supuesto, su comida. Espero que este mes sea especial".

Objetivos

"Obviamente, mi objetivo es luchar por la clasificación general, pero también contamos con Molano para los sprints y con un equipo muy sólido en general. Estamos impacientes por empezar".