Nairo Quintana llamó a la calma en el Giro de Italia: parte de tranquilidad sobre su lesión

Nairo Quintana está de regreso en una gran vuelta de ciclismo. La última vez que disputó una fue en 2022, cuando dijo presente en el Tour de Francia . En ese entonces, fue sexto en la clasificación general, pero la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó, tras encontrarle tramadol en dos muestras de sangre . Eso ya quedó atrás y, ahora, en 2024, participa en el Giro de Italia.

La 'corsa rosa' abrió su telón este sábado 4 de mayo e irá hasta el próximo domingo 26 del mismo mes. Por eso, en la previa de la jornada inicial, el boyacense habló con Ricardo Orrego, quien es el enviado especial de Caracol Sports y jefe de deportes, y se refirió a lo que aspira y los objetivos que se plantearon como equipo. Allí, fue claro al decir que el hombre a cuidar es Einer Rubio.

"Me siento bien, será una etapa difícil, pero bonita por el buen tiempo. Intentaremos cuidar a Einer (Rubio) para que llegue bien al final, pero, como lo he dicho, intentaré estar tranquilo para en la última semana estar bien. Nunca terminas de emocionarte y rodar. Esto, para mí, era una ilusión y se hizo realidad", afirmó Nairo Quintana, de entrada. Pero no fue lo único que dijo.

Nairo Quintana (Movistar Team), uno de los ciclistas colombianos que correrá el Giro de Italia 2024 Twitter Oficial del Giro de Italia

Acto seguido, dio un parte de tranquilidad con relación a la lesión que sufrió. Recordemos que en medio de la Vuelta a Cataluña, sufrió un par de caídas, en donde una de ellas, lo llevó a retirarse. Por fortuna, está bien y las sensaciones son positivas. "El hombro ha estado mejor, cada día mejorando. Esperamos que con la intensidad de la carrera, se pueda mantener bien", añadió.

Para finalizar, Nairo Quintana analizó la etapa 1 del Giro de Italia y no se olvidó de 'Lucho' Herrera, histórico del ciclismo colombiano, quien está de cumpleaños este sábado 4 de mayo. "De seguro, se hará una selección fuerte, despejando, pero vamos a mantenernos con el grupo; y desearle muchos años más de vida y agradecerle por lo que hizo por nosotros, es una inspiración", sentenció.