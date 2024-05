Nairo Quintana, antes del Giro de Italia: "Algunos dirán que no me preparé bien"

Nario Quintana volverá a disputar una gran vuelta del ciclismo internacional, luego de un 2023 en el que tuvo muy poca actividad competitiva. Y a pocas horas del inicio del Giro de Italia 2024, el pedalista colombiano atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que también estuvieron sus compatriotas Einer Rubio y Fernando Gaviria, quienes son sus compañeros de equipo en el Movistar Team.

"Hace un par de semanas, pensaba que no iba a poder estar disputando el Giro de Italia. Además, tuve COVID-19 y sufrí una caída , por eso creo que deberé afrontar esta competencia de otra manera", empezó diciendo el ciclista boyacense.

Y luego agregó: "Probablemente, habrá personas que me critiquen y digan que no me preparé de la mejor manera para venir hasta acá. Pero creo que lo importante es ayudar al equipo poco a poco y esperar la última semana para tratar de hacer algo".

Nairo Quintana (Movistar Team), uno de los ciclistas colombianos que disputará el Giro de Italia 2024 Getty Images

Por último, comentó que no tienen dentro de sus planes pelear por la 'Maglia Azurra', que distingue al ciclista con mejor rendimiento en la montaña.

"Sería mentirá decir que lucharé por ganarla. Llevo pocos kilómetros en las piernas y hay que ir día a día", sentenció.

Gaviria y su ilusión por ampliar el buen registro de victorias en el Giro

Fernando Gaviria, quien es compañero de equipo de Nairo Quintana y Einer Rubio en el Movistar Team, también estará disputando la 'Corsa Rosa' y en diálogo con los medios de comunicación expresó su deseo por volver a figurar en el podio de alguna jornada de carrera.

"Me parece que esta edición del Giro tiene varias etapas en las que los 'sprinters' podrían brillar. No voy a escoger una específico, pero me encuentro en un buen estado de forma desde hace un buen tiempo y lo voy a intentar", dijo Gaviria, quien es el ciclista colombiano con más victorias de etapa en la historia del Giro de Italia con un total de cinco festejos.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano, en el Giro de Italia. /Getty Images,

¿Cuántos kilómetros tendrá la primera jornada del Giro de Italia 2024?

La primera etapa de esta competencia, que iniciará en Venaria Reale y finalizará en Torino, tendrá un recorrido acumulado de 136 kilómetros con paso por premios de montaña de cuarta, tercera y segunda categoría.

Además, en el trayecto habrá un sprint intermedio que estará ubicado en el kilómetro 60.

Ciclistas pasando por la región de Piamonte en el Giro de Italia 2022. Getty Images