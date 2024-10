Giro dell’Emilia 2024: así le fue a los colombianos, Nairo Quintana en el Top-15

El ciclista esloveno Tadej Pogacar protagonizó una nueva demostración para ganar este sábado el Giro dell'Emilia , la primera prueba en la que participaba con el maillot arcoíris de campeón del mundo, título logrado el domingo pasado en Zúrich. Nairo Quintana fue el mejor colombiano de la competencia.

A sus 26 años, el jefe de filas del UAE Emirates firmó su 23ª victoria de la temporada en 56 días de carrera, un porcentaje excepcional que hace de su temporada una de las más brillantes de la historia del ciclismo.

En cuanto a los colombianos en acción, Nairo Quintana tuvo una destacada actuación, terminando en la posición número 15 de la prueba a 2’ 28” del tiempo de Pogacar.

Tadej Pogacar, campeón mundial de ciclismo en el 2024. Dario Belingheri/Getty Images

El otro representante nacional que concluyó el recorrido fue Mauricio Zapata, quien cruzó la meta en la posición número 53, a 12’ 39”.

Grandes figuras de nuestro país como Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada, Santiago Umba, Esteban Chaves o Brandon Rivera se tuvieron que retirar y no completaron el intento recorrido de 215 kilómetros.