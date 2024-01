Joao Almeida y su presagio para el Tour de Francia: "Si no estamos sintonizados, habrá problemas"

El 2024 traerá nuevos duelos deportivos y uno de los más esperados podría tener como protagonistas al danés Jonas Vingegaard y al esloveno Tadej Pogacar, quienes tendrían opciones de liderar a sus respectivos equipos en el Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo internacional.

De hecho, el UAE Team Emirates, escuadra del esloveno Pogacar, pondrá a su servicio un auténtico 'dream team' para tratar de volver a subir a lo más alto del podio de la 'Grande Boucle' .

Y uno de esos ciclistas será el portugués Joa Almeida, quien habló de este y otros temas deportivos con el medio especializado 'Global Cycling Network'.

"Creo que si todos estamos en la misma página, las cosas pueden salir bien. Pero si eso no pasa, entonces habrá problemas. Al final, es algo que el director de nuestro equipo debe saber manejar. En mi caso, haré mi trabajo y no puedo responder por lo que hagan los demás", empezó diciendo.

Además, reveló que tuvo la iniciativa de pedirle a sus jefes la oportunidad de disputar el próximo Tour de Francia.

"Yo quería hacerlo en 2022, pero tuve COVID-19. Tenía todo listo, pero no lo conseguí. Ahora, les pedí que me dejarán competir allá", agregó,

Joao Almeida (UAE Team Emirates), en el frente de carrera de la etapa 16 del Giro de Italia 2023 AFP

Por otro lado, habló en detalle de las carreras de preparación que tendrá antes del Tour.

"Estaré compitiendo en la Vuelta al Algarve, la París-Niza, la Vuelta a Cataluña, la Amstel Gold Race, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Suiza. Sé que son bastantes carreras, pero prefiero tener rodaje y ver cómo me voy sintiendo con el pasar de las jornadas de competencia. En los entrenamientos todo es muy diferente y soy del tipo de corredor que puede dar un paso más cuando está compitiendo", mencionó.

Finalmente, le respondió a aquellas personas que consideran un poco cauteloso su estilo de afrontar las carreras.

"Creo que es bueno y es la manera en la que me gusta correr. Si consigo que no me descuelguen, significa que voy bien y estoy en un buen ritmo. Me considero una persona bastante fuerte mentalmente y creo que también es una de mis principales fortalezas como ciclista", concluyó.

