Nairo Quintana, protagonista en el Giro de Italia 2024 por una etapa de alta montaña

Nairo Quintana siempre se ha caracterizado por ser un excelente escalador. No es ninguna casualidad que sea campeón de un Giro de Italia (2014) y una Vuelta a España (2016) ; además de ser tres veces podio en el Tour de Francia (2013, 2015 y 2016) . Por eso, cada vez que dice presente en una etapa con duros ascensos, se perfila como uno de los candidatos a pelear por la victoria.

Este domingo 5 de mayo, no fue la excepción. En el marco del Giro de Italia 2024, se enfrentaron al Santuario di Oropa, uno de los más históricos del ciclismo. Razón por la que la cuenta oficial de la 'corsa rosa' dedicó un mensaje al boyancese: "¿Una etapa de montaña? Un Nairo Quintana, feliz", acompañado de una fotografía del 'escarabajo', donde se le ve sonriendo y disfrutando.

Eso sí, cabe aclarar que el presente del colombiano no es el mejor. Como lo explicó en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports, "no está al cien por ciento, luego de la lesión que sufrió en su hombro, producto de una caída, y del COVID-19" . De hecho, según contó, "solo tuvo dos semanas para prepararse y no llega como esperaba".

Ahora, dejando de lado esto, analizó la subida final de la segunda fracción, recordando un momento en particular. "Vamos al Santuario di Oropa, donde se han escrito varias páginas del ciclismo en el Giro de Italia. Ganaron algunos corredores muy importantes. Ahora, también fue donde perdí la etapa y, de paso, perdí el Giro de Italia en 2017", dijo en una historia en su cuenta de Instagram.

Publicidad

"Ya estamos preparados. Es un espectacular recorrido y veremos cómo sale todo", afirmó Nairo Quintana. Recordemos que, en aquel entonces, exactamente el 20 de mayo de 2017, el pelotón se enfrentó a 131 kilómetros. Allí, fue un solo puerto, justamente, en el remate y en el Santuario di Oropa. El ciclista del Movistar Team perdió 14 segundos con relación al ganador Tom Dumoulin.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, previo a la etapa 2 del Giro de Italia 2024 Getty Images

A partir de ahí, se le hizo difícil recortar la diferencia en la clasificación general y fue así como culminó de segundo, siendo subcampeón de la 'corsa rosa' del 2017. Ahora, en el 2024, la realidad es diferente, ya que "buscará victorias de etapa en la tercera semana y es gregario para Einer Rubio", pero la ilusión es la misma y nunca bajará los brazos, en busca de dar el golpe en la carretera.