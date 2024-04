🔴 Lieja-Bastoña-Lieja 2024, EN VIVO: minuto a minuto de la carrera (Lieja - Lieja)

➡️ 🏛️ En 2021, @TamauPogi avait gagné le premier de ses 5 monuments à Liège, va-t-il remporter son deuxième #LBL aujourd’hui ?



➡️ 🏛️ Back in 2021, @TamauPogi won the first of his 5 monuments in Liège, will he win his second #LBL today? pic.twitter.com/Mstr3FOFuY