Movistar y un anuncio que genera incertidumbre: ¿Renovarán a Nairo Quintana?

Movistar es uno de los equipos más importantes del mundo del ciclismo y por eso cada vez que hacen un anuncio producen expectación. Esta vez, los 'telefónicos' compartieron una noticia que genera incertidumbre en cuanto al futuro de Nairo Quintana .

A través de un comunicado en redes sociales, los españoles confirmaron la renovación de dos corredores: "Movistar Team seguirá confiando un curso más con las prestaciones del menorquín Albert Torres y del pordenonesi Davide Cimola", se lee de entrada.

Ambos corredores tienen una historia corta en el Movistar. "Alberto Torres se incorporó a Movistar Team en 2020 y su capacidad por adaptarse, año tras año, a las necesidades del equipo le ha brindado una larga carrera en el conjunto navarro. Esta temporada realizó un total de 7.413 km en 48 días de competición; entre ellos, el Giro de Italia", se lee sobre el que mayor experiencia tiene de los dos.

Por su parte, David Cimolai se estrenó este año con los 'ibéricos'. "Debutó esta temporada en la escuadra de Telefónica y su rendimiento le ha valido para renovar en 2025. El experimentado rodador italiano ha guiado a los velocistas del equipo y cierra el actual curso con 12.059 km en 77 días de competición", reseñaron sobre el corredor de 35 años.

En medio de estas renovaciones, los fanáticos colombianos se preguntan si Quintana también tendrán continuidad o tendrá que buscar nuevo equipo. El colombiano regresó para este 2024 al Movistar luego de un año sin correr al no ser contratado por ninguna escuadra luego de ser acusado de consumir tramadol mientras militaba en el Arkea Samsic.

2 renovaciones más para @Movistar_Team :



1 año más de contrato para Davide Cimolai y Albert Torres, siendo ya 26 corredores en el equipo para el próximo año.



Falta por saber si los colombianos Fernando Gaviria y Nairo Quintana seguirán en el equipo o si se marchan a otro. https://t.co/SsToWkQ932 — Top Ciclista (@TopCiclista) October 31, 2024

Todo parece indicar que el boyacense sigue siendo uno de los preferidos del director del equipo Eusebio Unzue, sobre todo por lo mostrado en esta temporada, en la cual Quintana fue una ficha importante para el español Enric Mas.

Ahora bien, Quintana no es el único colombiano que no tiene definido su futuro, ya que Fernando Gaviria también termina contrato. El panorama del velocista es muy distinto porque no podido destacar en su especialidad y la renovación no sería tan viable. De hecho, Movistar le llevó competencia con el reciente fichaje del venezolano Orluis Aular.

Ahora bien, hace poco, Iván Ramiro Sosa se marchó del Movistar y se unió al Kern Pharma, tras irregulares resultados.

Cabe recordar, que, el Movistar también anunció el fichaje del español Pablo Castrillo, quien sorprendió con dos victorias de etapa en la Vuelta a España 2024 bajo el uniforme del Kern Pharma.