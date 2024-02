Nairo Quintana confirmó que se perderá carrera de ciclismo por quebranto de salud

El ciclista Nairo Quintana no tuvo el mejor inicio de temporada con el Movistar Team y es que en el Tour Colombia tuvo un bajón de rendimiento deportivo que lo terminó relegando al puesto 21 de clasificación general.

Bueno, pues en la noche de este miércoles 14 de febrero 'Nairoman' reveló nuevos detalles del quebranto de salud que lo aqueja por estos días. Concretamente, en dos historias de Instagram habló del tema.

"Hoy me dediqué a revisar un poco de la documentación de la empresa porque no he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Desde días anteriores me venía sintiendo bastante mal. Dije que había cogido una gripa, pero cuando regresé a casa me relajé", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "Me hice una prueba de COVID-19 y salió positiva. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas y ahora estoy cuidándome en mi casa".

Además, también anunció que no estará viajando a Europa en los próximos días para competir con el Movistar Team.

