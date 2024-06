Nairo Quintana contó qué ocurrió en el Tour de Suiza 2024, tras retirarse

Las noticias del ciclismo no empezaron de la mejor manera este martes 11 de junio luego de que el Movistar Team confirmó que Nairo Quintana se 'bajó' del Tour de Suiza 2024, por una lesión. El ciclista no apareció en las firmas de la segunda etapa y deja a Einer Rubio como el único colombiano de la escuadra española en esta carrera. Más tarde, el boyacense apareció en las redes sociales aclarando que ocurrió en tierras helvéticas.

Cada vez que Nairo es noticia, se enciende las alarmas y más cuando se trata de una molestia física. Por eso, el pedalista acostumbra a dar unas palabras en las redes sociales y en esta oportunidad no fue la excepción. El ganador de Giro de Italia y Vuelta España pasó por la cuenta oficial del Movistar en 'X'.

"Ayer (lunes) he tenido la caída, he intentado librar y al final caí en la hierba pero no me hice rasguño ni nada, ni siquiera la mano la tengo con raspaduras. Algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano. Estoy fuera de competición, pero nuevamente a entrenar muy fuerte y a regresar a las carreras que vienen. Hoy (martes) iré acompañando desde el coche a todos los compañeros y a ver la carrera, así que les contaré en la tarde como me va como acompañante del director", fue el mensaje del 'escarabajo' con una sonrisa en el rostro dando a entender que no se trata de algo grave.

🗣🦅🇨🇴 @NairoQuinCo nos deja este mensaje desde la salida de la 3ª etapa del #TourdeSuisse, en la que no puede concurrir por su fractura en la mano tras caída ayer ⤵️



Mucho ánimo 😢🙏 #RodamosJuntos



🎥 @pablo_0rdorica pic.twitter.com/SorxfMIqiE — Movistar Team (@Movistar_Team) June 11, 2024

Antes de que iniciaran las acciones de la tercera etapa del Tour de Suiza, Movistar Team confirmó la noticia en sus redes sociales. "Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa del Tour de Suiza , y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche. Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El colombiano seguirá tratamiento mediante inmovilización y no tomará la salida hoy martes en la 3ª etapa. Ánimo, compi", revelaron los españoles.

🏥👨🏻‍⚕️ 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: @NairoQuinCo



Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa del #TourdeSuisse, y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche.



Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El… pic.twitter.com/hqFJMI4Sjy — Movistar Team (@Movistar_Team) June 11, 2024

Y es que Nairo encendió las alarmas con su retiro en Suiza, puesto que esa una de las fichas que el Movistar tiene pensado incluir para el Tour de Francia. Si bien Enric Mas será el capo de escuadra para esta gran vuelta, el boyacense aparece como el gregario de lujo del español. De hecho, el 'escarabajo' ya tuvo un rol parecido con Einer Rubio en la reciente edición del Giro de Italia 2024.