Sergio Higuita y el secreto detrás de la decisión de fichar por el Astana

El ciclista colombiano Sergio Higuita fue fichado hace poco por el Astana y espera volver a brillar como lo hizo hace algunos años. El 'Monster' contó que hubo un factor clave y muy importante que lo llevó a decidirse por el equipo kazajo.

En una entrevista para 'Ciclismo Internacional', Higuita reveló que el director deportivo del Astana, Alexander Vinokourov, fue su principal motivación para unirse a las filas de los kazajos. “Me fui con ‘Vino’ porque era el que más apostaba por mí. Llamaba cada tres días a mi representante y preguntaba si quería saber algo más del equipo. Tenemos los mismos objetivos y puedo tener espacio en las carreras que yo quiero”, dijo de entrada.

Por otro lado, Higuita no desconoció que también hubo un factor económico que lo tentó, pero no solo a nivel personal sino por el bien de toda la escuadra. “Tener un buen presupuesto es muy importante para mí, te permite hacer más cosas, estudios… por ejemplo, van a hacer una súper bicicleta que ya la vi y luce muy bien”, añadió el 'Monster'.

Por último, el 'escarabajo' hizo la comparación con el mejor equipo de la actualidad y que tiene en sus filas al esloveno Tadej Pogacar, tricampeón del Tour de Francia. “El ciclismo es una ruleta. UAE hace muchos años tenía dinero y no llegaba del todo, y ahora son los #1. Si tienes el dinero puedes hacer grandes cosas y por eso me decidí. Con los cambios que están ejecutando van a ser más ambiciosos y eso me gusta, porque también me da la ambición para volver a ser el de antes”, concluyó.

Sergio Higuita, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe, disputó la Eschborn-Frankfurt Getty Images

¿Quién es Alexander Vinokourov?

Nacido el 16 de septiembre de 1973 en Petropávlovsk, Kazajistán, es una leyenda del ciclismo. Conocido por su estilo combativo y agresivo, dejó una huella imborrable en el deporte. Como ciclista profesional, Vinokourov destacó por sus múltiples victorias en etapas del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Una de sus mayores hazañas fue ganar la medalla de oro en la carrera de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Durante su carrera, también se coronó campeón de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja en dos ocasiones (2005 y 2010), consolidando su estatus como un corredor de élite. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de controversias, ya que en 2007 fue suspendido por dopaje.

Tras retirarse en 2012, asumió el cargo de director general del equipo Astana, donde ha seguido vinculado al ciclismo profesional.