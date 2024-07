Egan Bernal, clave para el objetivo de INEOS en Tour de Francia: su jefe le hizo un pedido

El español Carlos Rodríguez (Ineos), sexto en la general del Tour de Francia , volvió a perder tiempo en la cima de Isola 2.000, donde admitió que sus rivales directos fueron "más fuertes".

"El rendimiento es bueno, pero los resultados no son los esperados. De nuevo me he encontrado con rivales más fuertes que yo. Lo he dado todo y no pude hacer más. Intenté estar con los mejores, pero no fue posible. A menos estoy contento por el hecho de haberme entregado, como siempre", señaló en meta.

Aunque Rodríguez, quinto el año pasado y ganador de una etapa en el Tour, se encuentra sexto a casi 18 minutos del líder, aún espera dar la sorpresa en la etapa de montaña de este sábado. Para ello será clave el trabajo de sus compañeros de equipo, entre ellos, Egan Bernal, quien es un gregario de lujo.

"Quedan dos etapas, el Tour aún no se ha terminado, que nadie dude de que voy a seguir dándolo todo, hay que seguir confiando en uno mismo, para eso, entreno y para eso lucho cada día", concluyó.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de la etapa 19 del Tour de Francia 2024 Getty Images

Richard Carapaz sueña con el 'maillot de la montaña'

El ciclista ecuatoriano se ha marcado un nuevo objetivo en este Tour de Francia: convertirse en el primer ecuatoriano que acaba como rey de la montaña.

Sería un broche de oro para una edición que afrontó con dudas para la general, pero que ha cumplido con creces al haberse vestido por vez primera de amarillo y haber conquistado su primera etapa.

Tras haber pasado en cabeza dos de los tres puertos de la etapa 19, el ciclista del EF tiene ante sí la perspectiva de ser el rey de la montaña en el podio final.

Ahora cuenta con una renta de 14 puntos con respecto al esloveno Tadej Pogacar y por delante quedan cuatro puertos de primera y uno de segunda este sábado y uno más de segunda en la crono del domingo.

"Esta mañana nos fijamos como prioridad ganar el maillot de la montaña. En un momento dado he pensado que también podíamos ganar la etapa, pero arrastraba mucha fatiga tras dos días en las escapadas. Al menos hemos conseguido el principal objetivo", dijo el ciclista ecuatoriano, que fue elegido corredor más combativo de la jornada.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, tras la etapa 19 del Tour de Francia 2024 AFP

Se impuso este viernes en los dos primeros puertos, Vars y la Bonette, el techo del Tour, que otorgaba el doble de puntuación, por lo que sumó 60 puntos, además de otros 14 en meta. Eso le permitió superar al esloveno Tadej Pogacar, que lideraba esa clasificación.

Nacido en El Caramelo, por encima de los 2.800 metros, el ecuatoriano se movió como un pez en el agua por esta etapa de máxima altura.

"Todos los corredores de mi país soñamos con él porque en Ecuador hay mucha montaña. Ser el Rey de la Montaña significa mucho para mí. Voy a intentar mantener este maillot hasta el final. Es mi gran objetivo personal, y el equipo también me está apoyando mucho para conseguirlo", dijo.

Carapaz ya se quedó a las puertas de conseguir el maillot de puntos rojos en 2020, cuando tras acabar segundo la etapa de Roche-sur-Foron, en la que cruzó la meta junto a su compañero de equipo Michal Kwiatkowski, se puso al frente de la clasificación de escaladores.