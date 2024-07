¿Egan Bernal hará parte de una fuga en las etapas que restan del Tour de Francia?

La etapa 18 del Tour de Francia se disputó entre las localidades de Gap y Barcelonnette. El recorrido tuvo 179 km y cinco puertos de montaña que fueron el escenario perfecto para que la fuga coronara la Victoria. En línea de meta el que cruzó primero fue Víctor Campenaerts, quien se impuso en un emocionante sprint y se hizo con su primer triunfo en la 'Grande Boucle'. Los colombianos no pasaron mayores apuros y Egan Bernal ocupó la casilla 86 de la fracción, a 14 minutos y 50 Segundos del corredor belga, juntos a otros ciclistas favoritos.

El 'joven maravilla' atendió a la prensa al final de la fracción y dejó en claro que fue una jornada buena para el pelotón. "No hay días fáciles en el tour, hoy ha sido uno de los días más tranquilos", dijo del pedalista del INEOS Grenadiers.

Acto seguido, se refirió a la etapa 19 de la carrera, la cual terminará en el mítico puerto Isola 2000. "Mañana vamos a ver, es una etapa bastante complicada y seguramente va a ser muy dura", expresó el nacido en Zipaquirá.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en acción de carrera del Tour de Francia 2024, en la etapa 18 AFP

Luego, el corredores de 27 años dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud, tras especularse en días pasados que podía estar contagiado de Covid 19. "Me siento mejor, poco a poco me voy recuperando y sintiéndome bastante bien. Lo que pasa es que es difícil recuperar durante el Tour, pero me estoy disfrutando la carrera creo que estoy aportando el equipo. Quedan dos etapas muy duras en la que espero poder estar adelante", añadió.

Por último, respondió si existe la posibilidad de meterse en la fuga e ir por una victoria, puesto que ya no tiene ninguna chance en la clasificación general. "Es difícil saber interpretar la carrera. Yo puedo querer un resultado y que yo lo vaya a tener es complicado. Es importante tener gente en la fuga y también servir como punta de apoyo para Carlos Rodríguez y el problema es que para entrar en la fuga a veces hay que gastar muchísimo y después ya no se puede estar ahí en la parte importante de la carrera. Es jugar un ajedrez y mover bien las fichas", concluyó.