A Richard Ríos no le caen encima, más allá del adiós de Palmeiras en Mundial de Clubes

Más allá de la eliminación del Palmeiras del Mundial de Clubes a manos del Chelsea, a Richard Ríos no le caen encima. El volante antiqueño tuvo una buena presentación en el campo de juego del Lincoln Financial Field en la noche del viernes anterior en la derrota del 'verdao' 2-1. En la prensa brasileña hablaron de su desempeño contra los 'blues' y recibió su respectivo puntaje.

Hay que resaltar que el número '8' del elenco de la ciudad de Sao Paulo asistió al minuto 53 a Estêvão, quien marcó el 1-1 parcial y que ilusionó a los hinchas del Palmeiras presentes en dicho escenario deportivo norteamericano de lograr la gesta. Pese a intentar hasta el final, Ríos y compañía le dijeron adiós al certamen de la FIFA.

¿Cómo calificaron a Richard Ríos tras la eliminación del Palmeiras del Mundial de Clubes?

Así las cosas, y como es habitual en los medios de la nación de la samba, salieron las puntuaciones para los protagonistas en el campo de juego y en el caso de Richard Ríos pasó la prueba. Al oriundo de Vegachí le otorgaron un 6.5 de calificación sobre 10. Eso sí, los 'torcedores' del 'verdao' le bajaron 'un poco la caña' y le dieron un 5.4; esto lo precisó 'Globo Esporte'.

Richard Ríos es una de las figuras del Palmeiras. AFP

Y detallando cómo fue su actuación, en el tabloide anteriormente citado precisaron lo siguiente: "Mantuvo su regularidad de buenos partidos en el Mundial de Clubes y encontró pases excelentes para Estêvão por la derecha. En defensa, también brilló mucho y fue uno de los jugadores más destacados".



Se refirió a su futuro deportivo

De otro lado, luego de la eliminación de su escuadra al Mundial de Clubes el jugador de la Selección Colombia fue consultado por los rumores del mercado que lo ubican por fuera del fútbol brasileño.

"Lo que sé es lo que tú sabes. Son solo especulaciones. No creo que haya llegado nada al club todavía, y si no, no me han notificado. No puedo responder a esa pregunta porque no tengo nada concreto", precisó Richard Ríos en declaraciones que recoge 'Globo Esporte' en su sitio web.

Al centrocampista antioqueño lo han relacionado con PSG, Atlético de Madrid y Porto, solo por mencionar algunos equipos.