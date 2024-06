Remco Evenepoel, favorito al Tour de Francia 2024, se sinceró: ¿Cuáles son sus objetivos?

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) , ganador de la Vuelta a España 2022 y excampeón mundial en ruta y de crono, debutará en el Tour de Francia, que comienza el sábado 29 de junio, en Florencia y finaliza el 21 de julio, en Niza. Allí, el objetivo es claro: estar en el top 5. Además, admitió que Tadej Pogacar es el gran favorito, y su equipo, el UAE, "es el Real Madrid de la carrera".

"Siempre he dicho que sueño con un puesto en el top 5. Es un gran objetivo, pero es mi primer Tour de Francia. En cualquier caso, quiero ganar una etapa, eso está claro", deja claro el jefe de filas del Soudal.

Aunque en el reciente Dauphiné, el corredor de Aalts, de 24 años, fue séptimo, lejos de luchar por el maillot amarillo, espera haber mejorado su estado de forma para cumplir sus expectativas en el Tour.

"He notado mejoría desde el Dauphiné, pero tengo que comprobar en qué medida. Los entrenamientos han ido bien, me he cuidado mucho y he intentado llegar lo mejor posible a la salida. No ha sido una carrera contrarreloj, ha sido cuestión de tener paciencia y de trabajo", explicó.

Remco Evenepoel contará con un equipo fuerte a su servicio, con la inclusión de un escalador experimentado como el español Mikel Landa, un hombre de su confianza.

Remco Evenepoel, ciclista belga del Soudal Quick Step, uno de los candidatos a ganar el Tour de Francia 2024 AFP

" Tenemos mucha experiencia con hombres como Mikel Landa y Gianni Moscon y espero que todos estén ahí en los momentos necesarios".

Y es que los rivales a vencer son varios y cada uno de alto nivel. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Simon Yates (Team Jayco AlUla), Enric Mas (Movistar Team) y Primož Roglič (Bora Hansgrohe) son tan solo algunos de los que sueñan con la clasificación general.

Por eso, el trabajo del Soudal Quick Step para su 'capo', Remco Evenepoel, deberá ser casi perfecto, con el fin de contrarrestar las virtudes de sus rivales y potenciar las del belga. Será un Tour de Francia de película