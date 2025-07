Manny Pacquiao vs. Mario Barrios: ¿quién es el favorito, habrá sorpresa?

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años de edad, se medirá con el mexicano Mario Barrios, de 30, el sábado 19 de julio de 2025 en Las Vegas, Estados Unidos, en una de las peleas más esperadas del año.

El atractivo del pleito pasa por la reaparición del pegador asiático, uno de los más destacados de la historia al haber sido campeón en 8 divisiones diferentes, pues se venía dedicando a la política en su país y había dejado su carrera deportiva de lado.

Entre tanto, Barrios se presenta como dueño de la corona y hombre obligado a imponer su ritmo de competencia, no solo por su condición de poseedor del cinturón wélter del CMB, también por su juventud y vigencia.

Pacquiao expondrá un récord de 72 combates: 62 victorias, 8 derrotas y 2 empates, mientras que su adversario arrastrando un historial de 31 contiendas: 28 triunfos, 2 caídas y una igualdad.

Publicidad

Eso sí, el filipino tiene como último antecedente la derrota contra el cubano Yordenis Ugas el 8 de agosto de 2021 en pleito por el cinturón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

A su vez, Barrios lo precede la defensa de su título frente al estadounidense Abel Ramos, con el que empató el 15 de noviembre de 2024.

Publicidad

¿Quién es favorito en pelea Manny Pacquiao vs. Mario Barrios?

De acuerdo con el periodista mexicano Salvador Rodríguez, especialista en boxeo, la balanza se inclina ligeramente hacia el lado del actual poseedor del título.

Fue así como explicó que aunque los primeros asaltos pueden ser intensos, el 60 % de favoritismo puede estar a favor de Barrios y que el 40 % restante le correspondería al asiático.

Entre tanto, las casas de juego en Las Vegas, sede del enfrentamiento, le dan más del 70 % de probabilidad de ganar a Barrios.

A su vez, la inteligencia artificial también se decanta por un apretado triunfo del mexicano: “Barrios es el favorito lógico, tiene las mejores probabilidades de ganar por decisión. Pacquiao, en desventaja, tiene el corazón y la habilidad legendaria para sorprender”.

Publicidad

Lo cierto es que ninguno de los 2 contempla la derrota, ya que un revés marcaría un triste retorno de ‘Pacman’ y su posible retiro definitivo, mientras para que el mexicano perder su corona no es una opción.

Fecha, hora TV para pelea Manny Pacquiao vs. Mario Barrios

Publicidad

Acá, todos los datos del combate y la cartelera preliminar:

Pacquiao vs. Barrios

⦁ Fecha: 19 de julio de 2025

⦁ Hora: 7:00 p. m. (de Colombia)

⦁ Lugar: MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (EE. UU.)

⦁ Título en juego: wélter del CMB (de Barrios)

⦁ TV: ESPN.

⦁ Cartelera previa

- Sebastian Fundora (EE. UU.) vs. Tim Tszyu (AUS): por títulos superwélter del CMB y OMB de Fundora.

- Isaac Cruz (MEX) vs. Ángel Fierro (MEX): wélter junior.

- Brandon Figueroa (EE. UU.) vs. Joet González (EE. UU.): pluma.

- Gary Russell Jr. (EE. UU.) vs. Hugo Castañeda (MEX): ligero.

- David Picasso (MEX) vs. Kyonosuke Kamed (JAP): pluma jr.

- Mark Magsayo (FIL) vs. Jorge Mata Cuéllar (MEX): ligero jr.