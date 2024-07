Remco Evenepoel no baja los brazos en el Tour de Francia: a cumplir un sueño en la etapa 7

El belga Remco Evenepoel confesó que sueña con ganar la contrarreloj de este viernes en el Tour de Francia, aunque advirtió de que Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard son muy buenos en esta modalidad en las grandes vueltas.

"Estoy convencido de que veremos un gran combate", dijo el belga, especialista en la lucha contra el crono y segundo de la general, a 45 segundos de Pogacar y cinco por delante de Vingegaard.

"Es una crono que me va muy bien, no es llana y tiene una cota del 6 % en la que durante cuatro minutos tendremos que dar el máximo. Es algo que me gusta, es explosiva, la voy a disputar a tope", indicó.

Máximo favorito para la victoria este viernes, Remco Evenepoel no quiso fijar un objetivo de renta sobre los otros pretendientes para la general.

"El objetivo número 1 es ganar la etapa, si lo logró, veremos con qué diferencias. En los últimos años, Tadej y Jonas han sido muy fuertes en las cronos. Estaría bien ganar algo de margen, pero no me obsesiono con ello. Si gano, sería un sueño", dijo.

Remco Evenepoel, ciclista belga del Soudal Quick Step, portador de la camiseta de jóvenes en el Tour de Francia 2024 AFP

¿Qué dijo Fernando Gaviria, tras la etapa 6 del Tour de Francia 2024?

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar), tercero en el esprint de Dijon aseguró haberse sentido "bien y con buenas piernas", pero admitió que sus rivales le sacaron "de punto".

" Hay corredores muy fuertes que me sacaron de punto y esta vez no fue posible la victoria, pero aún faltan etapas, estamos ahí. Motiva estar bien, creo que hubo piernas y los números hablan por si solos. No siempre se gana", dijo en meta el ciclista de La Ceja.

Gaviria aseguró que su rendimiento personal "está mejorando día a día", y ahora espera un día tranquilo en la crono de este jueves.

"Estoy contento con el rendimiento personal, ahora llega un día tranquilo para mí y pronto llegará la jornada de descanso. Seguiré buscando la victoria", concluyó.