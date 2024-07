¿Tadej Pogacar se arrepintió de sus palabras sobre Jonas Vingegaard, tras la etapa 11?

El esloveno Tadej Pogacar felicitó al danés Jonas Vingegaard por la gran etapa que hizo en el macizo central, donde le batió en el esprint, y señaló que "ahora ya nadie puede dudar sobre su estado de forma".

"Está en la mejor forma de su vida", dijo el ciclista del UAE, que viene dudando de las palabras del danés cuando asegura que no está en su mejor forma tras la caída que sufrió hace tres meses en la Vuelta al País Vasco.

"Jonas ha estado muy fuerte, en el segundo ascenso he tratado de aguantar, pero ha acabado por alcanzarme. En el esprint final creo que he cometido un pequeño error, no me esperaba que fuera tan duro", indicó el esloveno.

Pogacar se mostró satisfecho de su rendimiento y de su ataque en el ascenso al Puy Mary, pero reconoció que el ganador de las dos últimas ediciones estuvo muy fuerte en el Pertus.

"Sigo con buena confianza, lo que ha pasado hoy no cambia nada. Llego bien a los Pirineos y fiel a mi filosofía de que hay que intentarlo siempre que se pueda", avisó.

Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en el esprint final de la etapa 11. Dario Belingheri/Getty Images

¿Qué habían dicho Tadej Pogacar y Remco Evenepoel sobre Jonas Vingegaard, tras la etapa 9 del Tour de Francia 2024?

El esloveno crítico no solo a Jonas sino también a su equipo, por la forma de correr. "Los Visma solo me miran a mí y subestiman a los demás, creo que lo pueden pagar", dijo el líder del UAE Team Emirates

Por su parte, los señalamientos de Evenepoel, tras la novena fracción fueron poco más profundos. "Ellos van a rodar a la defensiva y hay que aceptarlo. Pero ha sido raro. Estábamos los tres favoritos y teníamos una renta de unos 40 segundos. Si hubiéramos seguido y enlazamos con el grupo de cabeza y habría sido letal", manifestó el pedalista belga del Soudal Quick Step.