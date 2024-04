Vuelta al País Vasco 2024, EN VIVO: hora y orden de salida de la contrarreloj de la etapa 1

Tres de las grandes estrellas del pelotón mundial, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic, están citados para pelear por la victoria a partir del lunes en la Vuelta al País Vasco y continuar con sus respectivos planes de preparación para el Tour de Francia.

Este lunes comenzará la edición número 63 de la Itzulia, con una contrarreloj de 10 kilómetros en la ciudad de Irun, un recorrido corto pero con rampas exigentes, que puede llegar a marcar diferencias entre los hombres que competirán por el título de esta importante carrera de una semana.

Esta etapa comenzará a las 7:10 de la mañana, hora de Colombia, cuando haga su salida el corredor australiano Damien Dawson, del Q36.5 Pro Cycling. Al ser una contrarreloj de primera etapa, los equipos escogen el orden de salida de sus pedalistas y para esta ocasión, los favoritos serán los primeros en partir, por algunos pronósticos del clima.

El primer colombiano en tomar la salida será el bogotano Santiago Buitrago , quien saldrá en la posición número 37, a las 7:46 de la mañana, en hora de Colombia. El joven de 24 años será el líder del Bahrain Victorious y espera brillar, así como lo hizo en la París Niza, donde se quedó con el triunfo de una etapa.

Orden de salida de la Vuelta al País Vasco, en la etapa 1:

1. Damien Dawson | Q36.5 Pro Cycling | 7:10 a.m.

8. Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 7:17 a.m.

14. Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 7:23 a.m.

21. Primoz Roglic | Bora Hansgrohe | 7:30 a.m.

23. Jonas Vingegaard | Visma Lease a Bike | 7:32 a.m.

37. Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 7:46 a.m.

38. Brandon McNulty | UAE Team Emirates | 7:47 a.m.

41. Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 7:50 a.m.

44. Esteban Chaves | EF-Education | 7:53 a.m.

48. Remco Evenepoel | Soudal Quick Step | 7:57 a.m.

62. Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 8:11 a.m.

128. Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | 9:17 a.m.

140. Rigoberto Urán | EF Education | 9:29 a.m.

¿Quién son las grandes estrellas que están en la Vuelta al País Vasco?

A excepción de Tadej Pogacar, que prepara por su parte el Giro de Italia, el resto de aspirantes al título en el Tour medirán sus fuerzas durante seis etapas en el norte de España, en tierras de donde el ciclismo cuenta con fuerte arraigo.

Además del trío estelar, que se encontrará por primera vez esta temporada en una misma carrera, también tomarán la salida corredores de renombre como Sepp Kuss, Jai Hindley, Juan Ayuso, Simon Yates, Tom Pidcock, Felix Gall, Mattias Skjelmose, Warren Barguil y David Gaudu.