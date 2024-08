"Cometí un error y no pude ganar en la Vuelta a España; hay que seguir, quedan más etapas"

El español Marc Soler (UAE) reconoció que ha "cometido un error" en la etapa 10, con final en Baiona, cuando permitió que se le escapase el vencedor Wout van Aert (Visma Lease a Bike) en la escapada de cinco de la que ambos formaban parte.

" He cometido un error o no sé como decirlo. Luego en la subida he ido bien, pero ya en el descenso no he podido", dijo el catalán lamentando no haber llegado a la meta con el campeón belga.

"Ha sido una pena. Luego había que rematar en la llegada, pero al menos haber estado ahí" en el sprint con el líder de la Regularidad y hoy también de la Montaña.

Soler, por otro lado, reparó en lo "muy duro" que fue el día, yéndose toda la etapa "muy rápido" en la pelea por conseguir entrar en la escapada definitiva.

Publicidad

"Toca pelear, quedan muchas y hay que seguir", dijo Soler, resignado, pero también animado para lo que viene.

Marc Soler, ciclista español del UAE Team Emirates, fue tercero en la etapa 10 de la Vuelta a España 2024 AFP

Ponteareas, tierra de campeones

A 40 kilómetros de la capital Pontevedra, la localidad de Ponteareas ha dado para la historia del ciclismo a tres ganadores de una gran carrera por etapas, todos ellos de la Vuelta a España : los hermanos Delio y Manuel Rodríguez y Álvaro Pino.

Publicidad

La población de la comarca de El Condado, próxima a la frontera con Portugal y con poco más de 23.000 habitantes en la actualidad, había acogido hasta la fecha tres salidas de etapa en los años 1987, 2011 y 2012, y en esta ocasión ha sido el punto de partida de la décima jornada de la edición 79, entre Ponteareas y Baiona.

Álvaro Pino (1956), único ganador vivo de los tres ponteareanos que se han impuesto en la Vuelta, fue uno de los polos de atención en el comienzo de esta décima etapa, en la que destacaba que era tierra de ciclistas.

Pino, ya alejado del mundillo ciclista de élite, recordaba que los precursores de esa devoción de esta localidad fueron los hermanos Rodríguez Barros: Delio (1916), Pastor (1922), Emilio (1923) y Manuel (1926) en los años 40 y 50 del pasado siglo. "Yo fui el tercero", dijo.