Harold Tejada destapó sus cartas: el plan para las próximas etapas en la Vuelta a España

La etapa 12 de la Vuelta a España 2024 tuvo emociones con un final en montaña que dejó como vencedor a Pablo Castrillo, quien luchó desde la fuga. Colombia estuvo presente con Harold Tejada, pedalista del Astana que fue séptimo en la fracción y que reveló por qué no pudo ir por la victoria y cuando planea atacar de nuevo en la carrera.

Tan pronto cruzó la meta, Tejada habló con la prensa e hizo un análisis de lo ocurrido este jueves entre Ourense Termal y la Estacion de Montaña de Manzaneda. "Una etapa bastante corta y rápida. Traté de estar en la fuga, me faltaron fuerzas al final, pero se probó", dijo de entrada el nacido en Pitalito, Huila.

La fuga estuvo conformada por 10 corredores y desde el principio Tejada tuvo claro cuáles eran las ruedas a seguir, sin embargo, se vio sorprendido por Castrillo. "Yo creo que los más fuertes eran Marc Soler y Jhonatan Narváez. Al final ganó el más inteligente, lo felicito. Esto es ciclismo y cada día es más dura La Vuelta", agregó el ciclista de 27 años.

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana Qazaqstan Team, en la fuga de la etapa 12 de la Vuelta a España 2024 Getty Images

El colombiano dejó en claro que si bien no puede apostar por la general, sus hambre sobre el 'caballito de acero' sigue viva a toda hora. "Siempre me levanto todos los días con la ambición de hacer una buena etapa y ganar. Se intentó y para que se hiciera la fuga fue bastante duro", manifestó con una sonrisa en el rostro.

Luego, Tejada reveló cuando planea atacar de nuevo y meterse en una fuga. "Yo creo que en la del sábado que son más de 200km porque también será difícil de controlar", contó el del Astana.

Después, el huilense dejó en claro que su equipo no le pone limites y puede rodar a su consideración en la 'ronda ibérica'. "La verdad yo tengo libertad en el equipo. Ayer hablaba con un compañero y me decía quédese, pierda tiempo. Cuando me quedo ya voy a mi ritmo, pierdo dos o tres minutos. Hoy recorté el tiempo, mañana vemos como van las piernas, por ahora toca descansar", dijo Tejada.

Por último, el 'escarabajo' relató de manera jocosa qué le paso en los últimos kilómetros de la etapa, en la cual no se le vio tan ofensivo como la primera vez que se metió en el grupo de escapados en la carrera. "Cuando ya estaba en la fuga estaba un poco tocado. Les decía a los del carro, 'estoy en la fuga, pero ya voy cansado'. Me dijeron coma y 'tal'. Al final hice el mejor esfuerzo que pude y estoy contento", concluyó.