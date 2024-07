Ángel Barajas no desentonó en sus primeros Juegos Olímpicos: así le fue en París 2024

Este sábado 27 de julio, el cucuteño Ángel Barajas tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 . En el escenario deportivo de Bercy Arena, en las modalidades de barras paralelas y barra fija.

En primer lugar, en la rotación 5, el 'cafetero' tuvo su presentación en barras paralelas, junto con el grupo de Carlos Edriel Yulo (Filipinas), Jesse Moore (Australia) y Marios Georgiou (Chipre). En su desarrollo, el colombiano registró un puntaje de 14.700, luego que los jueces le dieron una puntuación en dificultad de 6.700 y en ejecución 8.000.

En medio de sus ejecuciones, se vio cómo Ángel Barajas tuvo un grato desplazamiento y transición, ejecutando un buen aterrizaje en la finalización de su actuación en barras paralelas.

Luego, en la rotación 6, en la modalidad de barra fija, junto con los mismos deportistas anteriormente mencionados, el joven de 17 años tuvo una calificación de 14.446, después que en dificultad le hubieran calificado con 6.700 y en ejecución 7.766; siendo el mejor en el grupo de sus contrincantes.

Dentro de presentación de barra fija se destacó el buen agarre mixto y las modificaciones que tuvo el colombiano dentro su rutina, dado que siempre se le vio seguro en sus movimientos.

Es válido mencionar que a la final, por aparato, solo siguen los ocho mejores y avanzan dos atletas por país.

Ángel Barajas, deportista cucuteño. Foto: AFP

¿Qué dijo Ángel Barajas, luego de su debut?

Para los micrófonos de Caracol Sports, el cucuteño se mostró emocionado, por lo que fue su presentación en las justas parisinas. "Fue una muy buena representación, a pesar de mis Juegos Olímpicos, logré sacar la competencia adelante. (...) En los dos ejercicios, me sentí muy bien, pero en barra fija hubo un poco más errores que en la paralela, pero en los dos me sentí muy bien, comentó en primer lugar.

Pero no solo resaltó su labor en París 2024, sino todo su proceso. "Siempre el trabajo y la disciplina ayudan para que uno pueda cumplir esos sueños que he tenido". Sin embargo, en medio de la charla, comentó uno de los retos que ha vivido en su preparación. "La distancia y el tiempo que he estado fuera de casa, pero todo sacrificio siempre se recompensa", finalizó Ángel Barajas.

Por último, es importante comentar que el cucuteño es uno de los deportistas más jóvenes de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024 con tan solo 17 años.