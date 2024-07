Ingrit Valencia, la boxeadora que fue desalojada de su casa y estará en París 2024

Ingrit Valencia será una de las colombianas que estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 , siendo las terceras justas en las que dirá presente. La oriunda de Morales, Cauca, espera repetir la medalla que consiguió en Río 2016, en la categoría de los -50 kilogramos del boxeo femenino.

Valencia Victoria es una deportista nacional que cuenta con una historia de superación, pues después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se topó con una dolorosa noticia, que marcó su vida.

La reconocida pugilista fue víctima de una estafa con una casa, que ya había pagado en Ibagué, Tolima. La denuncia, la realizó a través de un video que circuló en las redes sociales y en el que detalló lo sucedido.

“Tuve la oportunidad de ahorrar un dinero para comprarme una casa. Había una en remate en la ciudad de Ibagué, la cual me interesó e hice negocio con esa persona. Ese señor dijo que él era el secuestre. Fui al banco y efectivamente él salía como el secuestre. Le di 150 millones de pesos a este tipo. Él me entregó las llaves de la casa, pagó toda la administración, pagó los servicios y listo", fueron las palabras iniciales que dejó la boxeadora, en su tiempo.

Ingrit Valencia, campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. @MinDeporteCol

Publicidad

Con desilusión, Ingrit Valencia tuvo que abandonar la casa que había comprado, luego de recibir una orden de desalojo por parte del verdadero dueño del predio.

"Tenía un año viviendo ahí y cuando llegué de Tokio me encontré con la noticia que tenía una carta de desalojo, que el verdadero dueño estaba pidiendo la casa. Yo pagué por ella, hice un negocio con esa persona y no me quiso devolver el dinero”, agregó la boxeadora.

Publicidad

El 3 de octubre de 2021, Dairo Arias Carvajal, presunto responsable de la estafa a la boxeadora Ingrit Valencia, fue capturado. La deportista asegura que le pagó 150 millones de pesos al hombre, quien supuestamente era el secuestre de una casa en el barrio Florida, de Ibagué.

"Yo pienso que todo lo que nos pasa en la vida son retos que de alguna manera tenemos que sobrepasar. En la vida no ha sido fácil, han habido obstáculos que he pasado, como lesiones, estafas, pérdidas en competencias, pero todo esto me fortalece, ayuda a ser resiliente y a entender que el tiempo de Dios es perfecto. Así que me paro, sigo entrenando más fuerte y después de la tormenta viene la calma", le dijo a Paula Abreu en entrevista con Caracol Sports.