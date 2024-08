Mateo Carmona: "Mis papás vendieron el carro, para venir a verme en los Juegos Olímpicos"

Mateo Carmona se metió en la final del BMX Racing masculino y terminó en el sexto lugar de la competencia, consiguiendo un nuevo diploma olímpico para la delegación nacional. Con tan solo 22 años, el antioqueño fue el mejor de los colombianos, en esta disciplina que le ha dado múltiples alegrías a nuestro país.

Al terminar la competencia, Carmona fue consolado por Mariana Pajón, que no pudo clasificar a la gran final de estas olimpiadas y allí recibió consejos de la deportista más grande en la historia del BMX.

Al cruzar la meta, el joven Mateo habló con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports y allí reveló las palabras que le dijo la legendaria Mariana: “Ella siempre ha significado algo especial para mí, es un ejemplo. Simplemente me dijo que ella sabía que yo estaba en la final".

En ese mismo momento, también reveló que sus padres estuvieron acompañándolo en la París 2024 y contó que tuvieron que hacer un gran sacrificio para poder asistir a las justas: "Mis papás vendieron el carro para estar en París, es la primera vez que me ven competir por fuera del país".

Publicidad

Carmona es la principal esperanza de Colombia para continuar el legado de nuestro país en el BMX que ha dejado las medallas de Carlos Mario Oquendo y Carlos Ramírez, en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Mateo Carmona, bicicrosista colombiano, en la final de BMX de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

"No sé qué estaba pensando cuando me tatué los aros. Los manifesté desde muy chiquito. Acá estoy convirtiendo en un recuerdo, lo que fue un sueño”, fueron las palabras que dejó el nacido en Medellín sobre este curioso tatuaje que tiene en su bíceps izquierdo.

Publicidad

Al relatar lo sucedido en la gran final y las razones por las que no pudo entrar en la pelea por las medallas:"Sinceramente no me acuerdo ni lo que pasé. No me pude desenvolver como lo hice en las clasificaciones, pero así fue este deporte. Vamos a prepararnos para estar en los próximos".

Desde este mismo 2024, Mateo Carmona deberá seguir preparándose para comenzar el ciclo olímpico, pues es una esperanza para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.