Queen Saray Villegas, "orgullosa" por sus Juegos Olímpicos París 2024: "Es algo increíble"

Queen Saray Villegas le regaló la primera alegría a Colombia, en la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024. El bronce estuvo muy cerca de llegar; de hecho, solo 0,8 la separaron de su anhelado podio. Sin embargo, el cuarto puesto, que le valió un diploma, es digno de enmarcar, teniendo en cuenta que fueron sus primeras justas, con tan solo 21 años.

El puntaje que le permitió dicha gesta fue de 88,0, quedando detrás de Natalya Diehm (88,8), Perris Benegas (90,7) y Deng Yawen (92,6), quienes se colgaron bronce, plata y oro, respectivamente. Por eso, todo es alegría y así lo expresó la deportista colombiana, en entrevista con Caracol Sports, tras su participación en la final del BMX Freestyle.

¿Cómo fue esa segunda salida a la pista?

"La segunda salió bien, cuarto puesto es increíble para mí, de verdad, más en mis primeros Juegos Olímpicos. Estoy orgullosa y sé que para la próxima va a ser increíble".

El bronce se escapó por muy poco...

"Faltaron solo unos puntos, pero no importa. Estoy orgullosa, es increíble y con ganas de seguir aprendiendo y representando de la mejor manera a Colombia".

¿Qué pasó en la primera ronda?

"La verdad es que estaba muy asustada. Primera vez con tanto público en una competencia y sentí presión en la primera ronda. Después ya me tranquilicé y supe cómo afrontar. Me solté, me sentí confiada, segura y en la segunda lo hice mejor, salió bien. Contenta por los puntos que me dieron".

¿Cuál es la sensación después de ser cuarta?

"El nivel es alto. Sé que pude haber dado más y, de hecho, la primera ronda no salió bien, pero no importa, estoy tranquila y orgullosa. Feliz de la gente que me apoya, alienta, aconseja y sigue. Mi familia vino, lo que me asustó demasiado, pero fue increíble".

Queen Saray Villegas, deportista colombiana de BMX Freestyle, en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

¿Qué decirle a la familia?

"Ellos saben que los quiero mucho, me han apoyado desde el principio, han estado conmigo, son lo más importante para mí. Me da felicidad que estén conmigo en París".

Ya a pensar en Los Ángeles 2028...

"Primeros Olímpicos y me quedan muchos por delante. Me seguiré preparando y entrenando de la mejor manera. Representaré a Colombia siempre. A entrenar fuerte con mi hermana porque en los próximos estaremos juntas".

Liz Surley es su hermana gemela y también practica BMX Freestyle...

"Ella monta increíble, nos verán juntas y será maravilloso".

¿Cuáles son los pasos a seguir, ahora?

"Estamos contentos, felices, con ganas de seguir peleando y aprendiendo. Queremos subir el nivel en el BMX Freestyle, con ganas de explotar el nivel colombiano".

Queen Saray Villegas, deportista colombiana de BMX Freestyle, en acción en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

¿Es verdad que en el país no hay una pista?

"En Colombia no tenemos una pista, tristemente; siempre que entreno, me toca afuera del país, pero con la esperanza de que en Buga sea pionero y tengamos la primera pista de BMX porque hay mucho talento en Colombia. Ojalá lo hagan y crezca el nivel, y muchos aprendan y conozcan el deporte para que el nivel suba demasiado".

¿Cómo fue enfrentarse a esa pista?

"Esa pista era súper grande, mientras que en la que entrenaba tenía todo, pero era pequeña. Eso hace que cambien los obstáculos, así que con ganas de tener una pista y entrenar ahí para obtener el nivel, crecer y representar al país".

¿Qué recuerda de sus inicios?

"Cuando empezamos y queríamos salir de Colombia a competir, mi papá nos hizo una pista en la casa. Se las ingenió, lo armó en un mes, subimos el nivel, viajamos, mejoramos el nivel y eso nos permitió crecer".

Un mensaje para toda Colombia...

"Un diploma olímpico es increíble, feliz y orgullosa de llevar la bandera 'tricolor' que me llena mucho. Quiero decirle a los colombianos que sigan aprendiendo del deporte, motivándose a cumplir sus sueños, luché por esto, fue difícil, pero se logró llegar a unos Olímpicos, alcanzar la final y ser cuarta, es increíble".