🔴 Rafael Nadal vs. Marton Fucsovics, EN VIVO HOY: siga los Juegos Olímpicos París 2024

The sun rises on the Place de la Concorde, where the first Paris 2024 gold medal of skateboarding will be won!

A magnificent view from the Hôtel de la Marine 🌇

-

Un nouveau jour se lève sur la Place de la Concorde, où sera décrochée la première médaille d'or de ces Jeux en skate… pic.twitter.com/N4PmDC5NWM