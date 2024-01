"Quiero romper todos los récords que tiene Novak Djokovic, es lo que me propongo"

El español Carlos Alcaraz explicó en la rueda de prensa posterior a su victoria en la tercera ronda del Abierto de Australia frente al chino Juncheng Shang, que los récords que quiere batir son los del serbio Novak Djokovic.

"Intento no darle importancia. Los récords que realmente quiero batir son los que está batiendo Novak Djokovic, son los que me propongo para mi carrera. Intentamos seguir mejorando", comentó en rueda de prensa, después de superar a Shang en tercera ronda del Abierto de Australia, sobre su impresión de haber superado la plusmarca del sueco Bjorn Borg como tenista más joven en alcanzar siete octavos de final en un 'slam' de forma consecutiva.

"Al final cada uno tiene que mirar por sí mismo. Siempre digo que hay que soñar a lo grande. No tengo miedo de expresar lo que quiero conseguir. Puede que haya gente que le guste y a gente que no le guste, tampoco puedo agradar a todo el mundo", indicó después de ser cuestionado sobre las declaraciones de este viernes de su principal rival, el serbio Novak Djokovic, que dijo que al suizo Roger Federer no le gustó esa ambición del balcánico en el primer tramo de su carrera.

Carlos Alcaraz, tenista español en el Abierto de Australia. /AFP

Respecto a su rival en octavos, el servio Miomir Kezmanovic, el tenista murciano dijo: "En Miami, fue una dura batalla y me espero el mismo partido aquí. En 2023 no tuvo un buen año. Me ha sorprendido porque Tommy (Paul) estaba jugando muy bien, pero la verdad es que Kecmanovic también. Necesitaremos todas nuestras armas para intentar vencerlo".

Publicidad

"Yo creo que en los Grand Slam, cuántas menos horas duren los partidos mejor para recuperar. La manera en la que me he sentido tocando la bola ha sido muy buena. Estamos listos", dijo después de imponerse a un lesionado Shang que decidió abandonar tras una hora y seis minutos de juego (6-1, 6-1 y 1-0).