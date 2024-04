Carlos Alcaraz no se fía del todo de su antebrazo: "La molestia sigue, pero vamos avanzando"

Carlos Alcaraz, clasificado este domingo para los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid, aseguró que sigue "sin fiarse del todo" del antebrazo derecho, pero aun así se ve "capacitado para seguir avanzando" en el torneo.

Alcaraz ganó al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6-3 y 6-3 sin mostrar, en apariencia, molestias.

"Sigo sin fiarme del todo del antebrazo. No es que tenga dudas, pero está ahí el tema. Cada vez que voy forzado o pego una derecha más agresiva, viene el pensamiento de cómo va a reaccionar", aseguró el español en conferencia de prensa.

El actual número 3 del ránking consideró que el partido ante Seyboth Wild fue "superbién", pero su objetivo sigue siendo no hacerse daño.

Carlos Alcaraz, tenista español. Julian Finney/Getty Images

"Físicamente me estoy encontrando bien. Pero saltar a la pista un día y ver qué va a pasar... esos pensamientos van a tardar en irse", admitió Alcaraz, que se perdió los torneos de Montecarlo y Barcelona por las molestias en el brazo.

"Pero me veo con capacidad de seguir avanzando", apuntó. "No es que esté jugando a un bajo porcentaje, sino de una manera diferente. Yo soy de pegar la derecha cada vez más fuerte y a veces Juan Carlos Ferrero, incluso cuando estoy bien, me dice que no hace falta tanto. Ahora se trata de relajar y sacar la mano hacia adelante".

Sobre su rival en octavos, el alemán Jan-Lennard Struff, a quien ganó en la final de 2023, dijo que conoce "su nivel, cómo es su juego, un poco incómodo, con buenos tiros de fondo, saque y volea".

"Pero estoy muy contento del nivel al que estoy jugando y a este nivel puedo hacer grandes cosas y tendré opciones de ganar el partido. Pero tendré que hacerle sentir incómodo", comentó.