El tenista británico Andy Murray, de 36 años, dio a entender que el año 2024 podría ser el último de su carrera en el circuito ATP después de años luchando contra problemas físicos que le impiden recuperar su mejor nivel.

El jugador, que ganó Wimbledon en dos ocasiones, va a iniciar la temporada en el torneo de Brisbane, preparatorio para el Abierto de Australia, que arranca el 14 de enero.

Es actualmente el número 42 del mundo, después de un final de temporada difícil en el que solo ganó un partido en los cuatro últimos torneos que disputó. Se había planteado ya la retirada después de la operación en la cadera a la que se sometió en 2018.

El escocés indicó que podría no jugar más allá de 2024 si el próximo año es tan frustrante como el anterior.

"Si me encuentro en una situación como la que me encontré en el final de este año, probablemente no continuaría", declaró a la BBC. "Pero si físicamente me siento bien y mis resultados son bueno, y si juego bien y me divierto, podría continuar jugando", apuntó.

"Veremos cómo transcurre este año, como me siento físicamente. Si va bien me gustaría continuar, pero si no me divierto, podría ser el último, sí", añadió.

Murray ganó Wimbledon en 2013 y 2016, además del Abierto de Estados Unidos en 2012. Tiene la misma edad que el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo y que tiene el récord de títulos del Grand Slam (24).

Murray, una carrera de resiliencia

acido el 15 de mayo de 1987 en Escocia, es uno de los tenistas más destacados de su generación y un ícono del tenis británico. Su carrera está marcada por una habilidad técnica excepcional, una mentalidad tenaz y una determinación inquebrantable en la cancha.

Murray se ha consagrado con tres títulos de Grand Slam: dos Wimbledon (2013, 2016) y un Abierto de Estados Unidos (2012), rompiendo una sequía de 77 años sin campeones británicos en Wimbledon. Además, ha alcanzado la final del Abierto de Australia en cinco ocasiones.

Su ascenso a la cima del tenis mundial incluye dos medallas de oro olímpicas en individuales (Londres 2012 y Río 2016) y múltiples títulos en torneos Masters 1000. Además, fue parte de la histórica conquista de la Copa Davis con el equipo británico en 2015, cimentando su legado como un jugador de gran importancia en el tenis internacional.