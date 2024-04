"Carlos Bacca es un delantero de súper élite; nos va a exigir mucho a todos los niveles"

Previo al duelo frente a Junior de Barranquilla, por la tercera jornada de la Copa Libertadores, el entrenador de la Liga de Quito analizó el partido, recordando a un ‘viejo conocido’, al que espera no “felicitar por hacer un gran encuentro”.

Se trata de Carlos Bacca, atacante ‘tiburón’, al que Josep Alcácer dirigió en España. Ahora, tras varios años desde aquella experiencia, el estratega de 44 años se encuentra nuevamente al atacante de Puerto Colombia, pero no en su equipo, sino como rival.

“A Carlos Bacca lo entrené en Villarreal y en Granada y sé el jugador que es, con 37 años, si uno no se cuida, entrena bien y pone de su parte, no llega a estar en la élite. Será una alegría verlo, pero espero que no tenga que felicitarlo por hacer un gran partido. Sin embargo, eso habla de la dificultad del rival y nos va a exigir mucho a todos los niveles”, indicó de entrada el entrenador de la Liga de Quito, de Ecuador.

Sumado a eso, Josep Alcácer también resaltó el colectivo del equipo ‘currambero’, que actualmente es líder parcial del grupo D, con un total de cuatro puntos: “Junior está jugando muy bien, lleva un proceso largo con el entrenador para jugar cada vez mejor. Tiene bandas muy potentes, muy veloces en el mano a mano, con un mediocampo con experiencia y un delantero que es un súper élite, Carlos Bacca”.

Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla. /AFP

“Hemos trabajado en todos los aspectos, no solo por corregir, sino por seguir creciendo. Defensivamente debemos mejorar, no tanto colectivamente, sino individualmente. Nos hemos penalizado con nuestros propios errores. Analizamos bien al rival, viendo cómo minimizar sus fortaleces y hacer brillar las nuestras”, agregó el estratega de Liga, que enfrentará a Junior este martes a las 9:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

*Otras declaraciones de Josep Alcácer:

El duelo frente a Junior...

“Para nosotros es importante sumar en Barranquilla porque te posiciona mejor de cara a lo que puede venir, pero conscientes de que queda un montón. Ni por asomo el grupo va a estar decidido en esta jornada, tengo la sensación que se va a terminar de cerrar en la última jornada y esperamos llegar en la mejor posición y con la mayor cantidad posible de puntos”.

El grupo...

“Antes de empezar la Libertadores se podía pensar que Botafogo era favorito, pero la competición lo llevó a hoy tener cero puntos. Sumar es importante, pero no es definitivo. Quedarán 9 puntos después, de los cuáles 2 partidos tenemos en casa”.