Culpa de trifulca no fue de Sebastián Villa, señalan a responsable en River Plate

La Liga de Argentina tuvo una jornada 'caliente' que tuvo como protagonistas a Independiente Rivadavia y River Plate. Los mendocinos ganaron 2-1 con gol y asistencia de Sebastián Villa , quién al final del encuentro estuvo involucrado en una gresca por la celebración del segundo tanto de su equipo. Si bien mucho señalaron al colombiano, desde Argentina responsabilizaron a alguien del conjunto 'millonario'.

Al finalizar el encuentro, Daniel Vila, presidente de Rivadavia, defendió a Villa y puso la mirada sobre River Plate. “El seguridad grandote de ellos, que no se como se llama, fue el que empezó esto. Empezó con golpes y trompadas para todos lados. Me parece que la función de un seguridad es exactamente lo opuesto: evitar que haya agresión, no generarla", dijo de entrada en charla con 'ESPN',

Vila se vio sorprendido por la situación y expresó que vivió por primera vez un hecho de este tipo. "No me acuerdo de haber visto ni siquiera en el Argentino A una cosa como ésta. Y la verdad que es lamentable porque ensucia una fiesta. Hoy había 30 y pico mil personas en el estadio que vinieron a divertirse y a hinchar por supuesto por su equipo", añadió el dirigente de Rivadavia.

Por último, manifestó qué será complejo que tomen medidas dada la cantidad de personas involucradas. "Me parece que si sancionan, tendrían que sancionar a tantos que no sé cómo van a hacer", concluyó.

"LOS QUE EMPEZARON ESTO FUERON LOS JUGADORES DE RIVER..." Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, expresó que deben ser sancionados los futbolistas del Millonario.



📺 #ESPNF10 | #DisneyPlus pic.twitter.com/HKEmDTBS1j — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2024

Publicidad

Así fue la victoria de Rivadavia sobre River Plate

Independiente Rivadavia se adelantó temprano con un gol de Sebastián Villa al minuto 7, pero River reaccionó tomando el control del partido. Con superioridad en posesión, generó peligro mediante Maximiliano Meza y un remate de Facundo Colidio desde fuera del área, que fue contenido por Ezequiel Centurión. Un centro de Fabricio Bustos no encontró precisión, y un penal ejecutado con clase por Colidio tras una mano de Sheyko Studer selló el empate.

En el segundo tiempo, Franco Armani brilló con atajadas cruciales ante Luis Sequeira y Mauricio Cardillo. River respondió con un remate bajo de Bustos y un cabezazo de Claudio Echeverri, ambos sin éxito. Armani volvió a salvar ante un disparo de Diego Tonetto.

Publicidad

Con los ingresos de Miguel Borja y Franco Mastantuono, el colombiano tuvo una oportunidad desde la medialuna, pero su remate salió desviado. A los 84 minutos, Borja desperdició una ocasión clara frente a Centurión tras un pase preciso de Mastantuono. En tiempo de descuento, Ezequiel Ham aprovechó una jugada por izquierda de Villa y sentenció el 2-1 definitivo para Independiente Rivadavia.