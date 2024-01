Hora y dónde ver HOY Tottenham vs Manchester City, por la cuarta ronda de la FA Cup:

La FA Cup tendrá un partido que no se puede perder. Tottenham recibirá en su estadio al Manchester City, en juego válido por la cuarta ronda. Uno de los dos seguirá en carrera, mientras que el otro caerá eliminado. ¡Partidazo en Inglaterra!

"Todavía no lo he conseguido todo. Me falta ganar en el campo del Tottenham", bromeaba no hace mucho Pep Guardiola.

El City suma por derrotas sus cinco visitas en el nuevo estadio de los Spurs, inaugurado en abril de 2019, pero este viernes tiene una nueva oportunidad para estrenarse en la visita correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup.

Si la victoria no ha llegado todavía, no será por falta de juego y ocasiones. Los de Guardiola acumularn 84 remates, 22 a portería, en sus cinco últimas visitas al norte de Londres, sin encontrar todavía la red local.

Manchester City celebra - Foto: AFP

El City estrenó su defensa del título de Copa con contundente victoria ante el Huddersfield 5-0 y firmó una espectacular remontada en Newcastle 2-3 en el último compromiso de Premier League antes del fin de semana de descanso.

Para los Spurs, quintos en liga, igualaron 2-2 en el Old Trafford en su último compromiso, después de superar 1-0 al Burnley de Vincent Kompany en su primer compromiso de copero.

El del viernes será el decimoquinto duelo entre City y Spurs en la historia de la FA Cup, el primero desde el duelo también en cuarta ronda, y resuelto en el replay, de hace justo dos décadas, la temporada 2003/04.

Sin competición europea y fuera de la Copa de la Liga, los de Ange Postecoglou tiene en la FA Cup la carta para lograr el primer trofeo de la entidad desde la Copa de la Liga ganada en 2008. Los Spurs levantaron la FA Cup por última vez en 1991.

Pep Guardiola suma 16 títulos al frente del City desde su llegada al banquillo en el verano de 2016. Dos de ellos de FA Cup.

Con Pep al mando el equipo ha llegado como mínimo a las semifinales en todas las temporadas excepto en una. Suma 21 partidos sin caer, exceptuando las semifinales perdidas, desde enero de 2019. La última derrota fuera de Wembley llegó en febrero de 2018 en la visita al Wigan.

Los Spurs, por su parte, han ganado doce de los últimos trece cruces en FA Cup como locales. La última derrota se remonta al 2016, cuando cayeron ante el Crystal Palace 0-1.

Además será la primera vez que los londinenses se crucen con los defensores del título como locales desde que lo hicieran en 1952 ante el Newcastle, con derrota 0-3.

Hora y dónde ver HOY Tottenham vs Manchester City, por la cuarta ronda de la FA Cup:

Fecha: viernes 26 de enero

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Transmisión: Star Plus - ESPN