Niño que se hizo famoso por miradas a James Rodríguez, volvió a conmover a la Liga MX

Hace unos días, un niño se hizo viral en territorio mexicano, al protagonizar emotivo momento junto a James Rodríguez en los actos protocolarios de un duelo por la Liga MX, donde, evidentemente, el ‘10’ estuvo presente como primero en la fila.

Y es que, aquel video le dio la vuelta al mundo, pues el nerviosismo de Juan Emiliano, acompañado por la gran emoción que le generó el conocer a su ídolo, a pesar de que haya sido por un corto momento.

Es por eso que en la prensa local lo buscaron y entrevistaron, para que contara su historia de vida, junto al ‘10’: “Yo sentí muchos nervios de verdad, al ver a James al lado mío, sentí que el corazón me palpitaba mucho y fue un sueño verlo”.

“A la abanderada le dije que tenía muchos nervios y le dije que si me dejaba hacerme atrás de ella, para quedar al lado de James, para verlo más cerca. Yo tenía muchos nervios y James me dijo que aprovechara el momento, ahí fue cuando me tocó. Él es un jugador que ha jugado en el Real Madrid, en equipos muy tops. Ha llegado a León a repararnos, porque antes quedamos en la casilla número once y ahora somos líderes, entonces fue un buen cambio”, complementó el joven hincha.

Sumado a eso, Juan Emiliano enfatizó en que a James lo sigue desde mucho antes, siendo él uno de sus máximos ídolos en el fútbol mundial: “Sí me tocó ver a James jugar, cuando todavía estaba en el Bayern Múnich y siempre hay que recordar ese gol de 2014. La agarró de pecho y lego de volea en el aire”.

“Tardé dos días en hacer este dibujo para él, me inspiré en verlo, como dije. Si algún día veo a James se lo voy a dar. Lo que más tardó fue el sombreado y la cara porque me tardó mucho., lo más fácil fue la bandera, pero sí me costó mucho, tardé dos días en hacerlo”, afirmó el niño, hincha de León, sobre el dibujo que le realizó al cucuteño.

Además, el ‘10’ se inspiró con otro regalo hacia James, enfatizando en que también se la quiere dar como un detalle y reflejo del aprecio que le tiene: “Esta camisa es un regalo que le quiero dar a James, por llegar a hacernos el sueño, de aceptar venir a León. Claramente hay que felicitar y sus respetos por jugar y venir aquí a México”.