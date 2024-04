Vea el gol de Duván Zapata hoy, en Empoli vs. Torino, por la Serie A

Duván Zapata no para de anotar y en el partido Empoli vs. Torino, por la fecha 31 de la Serie A, no fue la excepción al marcar el 1-1 parcial en el tablero.

Al minuto 59, un tiro de esquina cobrado por Mërgim Vojvoda cayó en el área, donde esperaba el 'Toro', quien con un pleno cabezazo, logró vencer las redes defendidas por Elia Caprile, quien se vio sorprendido ante la potencia del disparo hecho por el colombiano.

Ya son 11 los goles de 'Duvancho' en esta temporada de Serie A con el Torino.

Vea acá el gol de Duván Zapata hoy, en Empoli vs. Torino, por la Serie A

