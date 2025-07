Dramático relato sobre el estado de Carlos Bilardo; "a veces confunde a la hija con su esposa"

Carlos Salvador Bilardo tiene 87 años y dejó un legado en el fútbol no solamente de Argentina, con cuya selección salió campeón en México 1986 con Diego Maradona como gran figura, sino también en nuestro país después de haberse sentado en el banquillo del Deportivo Cali (1977-1979) y de la Selección Colombia de mayores (1980-1981).

Por esa razón, su estado de salud siempre genera inquietud e interés en territorio colombiano. Así las últimas declaraciones de este martes de Miguel Ángel Lemme, su entrañable amigo y compañero de su carrera en el balompié, fueron dramáticas.

Y es que el 'Narigón' padece desde hace más de seis años de un síndrome de Hakim-Adams, alteración neurológica, con un progresivo deterioro cognitivo, alteración para caminar e incontinencia urinaria.

"Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. Salvo, a veces, que confunde a la hija con la esposa. Dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es mas fuerte que yo. No lo puedo dejar", relató Lemme, en una charla con 'Radio Mitre'.

Publicidad

El también exfutbolista comentó adicionalmente que "estuve el sábado pasado con él, merendamos y luego llegó la hija con los nietos. Me quedé un ratito porque cuando llega la familia, me voy. Dentro de todo, está bien. La enfermedad que tiene no es recuperable pero yo lo veo bien".

Carlos Salvador Bilardo. Foto: Getty Images

Lemme destacó que el doctor Bilardo siempre tuvo muchas personas cercanas a él; pero que ahora solamente se encuentra rodeado por sus familiares cercanos. "Siempre voy a estar al lado; él tuvo 200 mil personas al lado y siempre me buscó a mí. Fue una conexión en aquel año 82 que dura hasta ahora. Yo no lo voy a dejar. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí. Antes iba de lunes a viernes a visitarlo, ahora voy tres veces por semana porque me hace mal".

Publicidad

"Hay veces regreso llorando a mi casa", remató el otrora volante central, que salió campeón con Estudiantes de La Plata en el referido año de 1982.