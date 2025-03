Efraín Juárez mencionó a Colombia y asumió nuevo reto en Liga MX, como lo hizo en Nacional

Efraín Juárez es protagonista de las noticias en México y todo por su nuevo trabajo en el banquillo técnico. El estratega con pasado en Nacional arribó en las últimas horas a la capital del país norteamericano y solo es cuestión de horas para que lo anuncien en los Pumas de la UNAM.

Muy sonriente y listo para este reto fue captado el estratega, de 37 años, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Juárez se mostró muy ilusionado y con ganas de aportar sus conocimientos en la escuadra de los 'felinos'. Si bien estaba buscando otras opciones, no dudó en cuanto le ofrecieron dirigir a Pumas.

"Váyanse a dormir, ¿qué carajos vienen aquí?", bromeó en primera instancia el exDT de Nacional a la prensa que lo esperaba en el terminal aéreo. Pero posteriormente generó sus primeras palabras por dirigir a un club que lleva en sus entrañas.

"Agradecerles por venir tan temprano. La realidad es que me da mucha ilusión poder aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo Pumas. Siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado. Tenía otros objetivos, otros sueños, otras oportunidades, estaba buscando otras opciones. Pero cuando la casa te llama, no puedes decirle que no", precisó Juárez a los medios de comunicación.

