Die heute in New York getragenen #BVB-Trikots werden nach dem Abpfiff über @MatchWornShirt für den guten Zweck versteigert. Teile der Einnahmen gehen an unseren CSR-Partner US Street Soccer. 🙏



Hier geht's lang:

➡️ https://t.co/63UuVvlsmk pic.twitter.com/leMxlHy1fv