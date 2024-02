"Bien revelar los audios del VAR en la polémica de Pereira vs. Junior, pero se lavaron las manos"

Desde el domingo en la noche y casi 24 horas después en el ambiente del fútbol profesional colombiano se sigue hablando de la polémica y el escándalo que se desató en el empate 3-3 de Pereira con Junior.Todo por el tercer tanto de los barranquilleros, que igualaron por intermedio de Steven 'Titi' Rodríguez, en un tanto en el que en la acción previa se habría presentado un fuera de lugar de Carlos Bacca.

En ese sentido, la Federación Colombiana de Fútbol aportó al debate al revelar los audios del VAR y del juez central Andrés Rojas, quienes quedaron en el centro de las críticas por su decisión final en la referida acción de la anotación de Rodríguez.

Y después del conocimiento público de dichos audios, también se dieron todo tipo de reacciones. Para hablar de este tema, en Gol Caracol consultamos la opinión de José Borda, analista arbitral.

"La decisión de publicar el audio de la jugada controvertida en el partido entre Pereira y Junior fue un gran acierto de la Federación, nos muestra lo que los árbitros hablaron, pero hay que hacerlo con todos los juegos de la fecha en señal de transparencia. Sin embargo en el video la persona que presenta el inicio del mismo no dice si estuvo bien o mal la decisión de Rojas. Creo que ahí se lavan las manos, porque no están sentando posición", dijo Borda inicialmente.

Pereira y Junior de Barranquilla jugaron un gran partidazo en el Hernán Ramírez Villegas. Foto: Colprensa

El exárbitro profesional complementó su opinión y agregó que "el decir si acertaron o no serviría y mucho para cuando mañana o pasado se vuelva a presentar algo similar en otro partido. ¿Cuál es la línea de intervención? Pues díganlo, así no hay tantos inconvenientes".

En la grabación dada a conocer por la FCF en varios momentos se escucharon mensajes cruzados, que hacen crear algo de confusión. Con respecto a esto, José Borda apuntó que "el VAR muestra las imágenes, pero no tiene, ni debe decirle al árbitro central lo que debe hacer, ni inducirle a que cambie una decisión. Hay una mezcla de voces, pero no se sabe quién habla o que pongan los nombres de los que hablan. E igualmente que no haya ediciones, dejarlo completo".

Otro tema polémico en el VAR de Pereira vs. Junior

"Lo que quedó claro es que inicialmente el señor Andrés Rojas y su asistente habían tomado una decisión correcta al anular el gol. Pero el VAR llama y hace cambiar la decisión acertada. Es bueno que se busquen responsabilidades, para así mejorar todo", explicó José Borda.