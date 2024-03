Boyacá Chicó y Atlético Nacional no viven su mejor presente en el fútbol colombianoy el partido del sábado podría ser crucial para uno de los dos de cara al futuro cercano de la Liga I-2024.

El juego entre 'Ajedrezados' y 'verdolagas' pinta como uno de los mejores de la jornada debido a la necesidad que tienen los dos equipos de quedarse con la victoria. Vea EN VIVO Boyacá vs. Atlético Nacional, este sábado 16 de marzo, desde las 6:20 p.m. (Hora de Colombia), por TV Cerrada. De igual manera, ONLINE, en la plataforma digitales de suscripción.

Hora y dónde ver EN VIVO Boyacá Chicó vs Atlético Nacional, Liga Betplay I 2024

Día: sábado 16 de marzo.

Hora: 6:20 p.m. (Colombia)

Estadio: La Independencia, en Tunja.

Transmisión por televisión: TV Cerrada

Transmisión por internet: TV Cerrada

¿Cómo llega Atlético Nacional?

El 'verde paisa' enfrenta una crisis deportiva que pone en duda su clasificación a los cuadrangulares finales. El DT Pablo Repetto busca cambiar el rumbo del equipo, prometiendo un juego más ofensivo contra Boyacá Chicó. En su debut en el banquillo, obtuvieron un empate sin goles con Bucaramanga, extendiendo a ocho los juegos sin victoria.

Repetto destaca la importancia de la confianza y la necesidad de convertir oportunidades en goles. Eliminados de la Copa Libertadores, el equipo se enfocará en la liga y la Copa. Sin embargo, la falta de resultados preocupa, y la decisión del DT uruguayo de no revelar los convocados previamente ha generado críticas por considerarse una medida de protección hacia los jugadores.

Nacional se ubica en la casilla 18 con 10 unidades, tras registrar dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Acción de juego entre Atlético Nacional y Bucaramanga. Colprensa.

¿Cómo llega Boyacá Chicó?

Si por Nacional llueve, en el equipo 'ajedrezado' hay tormenta. El equipo logró mantener la categoría en el 2023, pero para este año no se puede dormir y por ahora pasa apuros. Chicó es en penúltimo de la tabla con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas.

Ahora bien, otro dato no menor, es que suman cuatro fechas sin conocer el triunfo: 1-1 vs Fortaleza, 1-2 vs Santa Fe, 1-1 vs Tolima y 2-1 con Pasto.

Boyacá Chicó y Tolima se enfrentaron por la décima jornada de la liga I-2024 del fútbol colombiano. @cdtolima

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Boyacá Chicó y Atlético Nacional?

Fue el pasado 22 de octubre, por la fecha 18 de la fase regular, en el estadio La Independencia. El resultado fue 3-1 a favor de Atlético Nacional, con goles de Óscar Perea, Juan Pablo Torres y Nelson Deossa.