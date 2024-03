Pablo Repetto: "Con los pies sobre la tierra; se ganaron dos juegos, pero no se ha ganado nada"

Minutos después de la victoria por 2-0 frente a Jaguares, en el estadio Atanasio Girardot, Pablo Repetto atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y se refirió a lo que fue el triunfo ‘verdolaga’.

Enfatizando en la falta de eficacia de cara al arco, el entrenador de Atlético Nacional destacó los varios aspectos positivos realizados en cancha: “Creo que el equipo ha tenido una mejoría, pero falta mucho para seguir creciendo. Me gustó que nuevamente el equipo fue protagonista, desde el primer minuto buscamos el arco rival, por momentos no fuimos precisos, pero terminó un primer tiempo 0-0 cuando hemos tenido tres o cuatro claras que no pudimos concretar”.

“No obstante, en líneas generales el resultados es justo y quedan buenas sensaciones por encima, que quedan partidos durísimos y quedan mucho para mejorar. El equipo se entregó, dejó todo en un partido que por momentos se hacía complicado porque no encontró el gol, pero cuando anotamos el segundo, fue lapidario para el juego”, agregó Pablo Repetto en rueda de prensa.

Sumado a eso, el estratega ‘verdolaga’ afirmó que una de las cosas que más rescata, es el haber encontrado una estructura principal: “Me gusta mantener la estructura de equipo, no quiere decir que vamos a jugar con los mismos once porque hay circunstancias que te hacen cambiar, hay expulsiones, lesiones y vamos evaluando, pero para que un equipo pueda tener buen funcionamiento se necesita de una base”.

*Otras declaraciones de Pablo Repetto:

La nómina…

“Me tengo que adaptar un poco al plantel, cuando arma el equipo hay cinco cambios y casi que ya están hechos. Aunque hay que tener variantes”.

¿En qué ha mejorado el equipo?

“Yo creo que si se analiza los cuatro partidos que hemos jugado, hemos tenido muchas más chances de gol y eso es bueno porque quizá antes no generábamos tanto. Hay partidos que perdimos sin generar mucho y ojalá que ahora sigamos en esa línea, yo creo que son pocas muestras para decir que hemos tenido una mejoría en lo anímico, intensidad, buscar en campo rival hay mucho para mejorar, hay que seguir con humildad”.

La responsabilidad juego a juego…

“Como equipo grande buscamos, independientemente del rival, que juguemos en campo contrario con intensidad, me gustó mucho el primer tiempo, a eso le apostamos. No todos los partidos se dan como queremos, el rival también juega, pero eso es lo que tratamos para poder lograr el objetivo”.

¿Qué viene para Nacional?

“Hay que tener los pies sobre la tierra, se han ganado dos partidos, pero no se ha ganado nada. Esos triunfos nos sirven para salir de la parte donde estábamos en la tabla y ahora estamos más cerca de los puestos que queremos. No estamos dentro de los ocho, es complicado, pero esperamos con el trabajo se logren cosas buenas”.