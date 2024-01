¿Wuilker Faríñez jugará en Millonarios? el presidente Enrique Camacho y Alberto Gamero respondieron

Este lunes, en medio de una rueda de prensa, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló sobre la posibilidad de que el arquero Wuilker Faríñez pueda volver a vestirse de azul. ¿Se ilusionan en la capital?

"Con relación a Wuilker Faríñez, a última hora decidieron en el Lens que no iba a formar parte de la plantilla para jugar el resto del campeonato. Tuvo la posibilidad de acercarse a Atlético Nacional, pero él tiene contrato con el Lens. Está rescindiendo su contrato para quedar como jugador libre y sobre esa base, qué panoramas se le presentan. Estamos simplemente a la expectativa de que pueda ocurrir", fueron las palabras de Camacho sobre el golero venezolano.

Sin embargo, Camacho no fue el único que fue consultado por el tema de Faríñez, pues el entrenador Alberto Gamero también dio su punto de vista. "Yo le dije al presidente Camacho, tráigalo y que pelee el puesto, porque ya tenemos tres suplentes. Si nosotros tenemos la posibilidad de traer un arquero de un poquitico más de experiencia, pero joven para hacerlo aquí para que crezca, para que Millonarios tenga un golero joven para un mañana, lo hacemos, pero mientras tenemos cuatro guardametas", dijo el estratega samario.

Y es que Faríñez ya supo demostrar sus condiciones bajo los tres palos del arco azul, la hinchada y el equipo tiene una grata recordación durante su etapa entre 2018 y 2020. De hecho, el nacido en Caracas fue campeón de la Superliga en su primer año como 'embajador'.

Justamente por esas actuaciones, el Lens de Francia se fijó en él y lo fichó para el 2021. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, puesto que las lesiones no le han permitido brillar. Su registro con el equipo 'galo' data de 20 partidos, con 25 goles recibidos.

Wuilker Faríñez y su fallido fichaje por Atlético Nacional