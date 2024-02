Polémica en el fútbol colombiano: experimentado técnico llamó sinvergüenza a un colega

No solamente en el fútbol de la primera división del fútbol colombiano se presentan polémicas y entredichos fecha a fecha. En la Primera B también se ven episodios de ese tipo. Para la muestra, lo sucedido después del 1 a 1 que se registró en el estadio Jaime Morón, entre Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, dos equipos de tradición y obligados a tener protagonismo en la presente temporada.

Y es que luego del compromiso jugado en la capital del departamento de Bolívar, el que salió a dar unas duras declaraciones fue el experimentado entrenador Alberto Suárez, de los cartageneros, y que de manera directa le mandó un mensaje a su par Federico Barrionuevo, de los de la frontera.

"De mi lado a mí me tiene que tranquilizar el juego. Yo creo que el técnico del Cúcuta no puede estar tranquilo hoy. Si él dijo que se va tranquilo es un sinvergüenza. Cuando le meten toda esa cantidad de opciones de gol, cuando le meten el fútbol que se les metió y se va a ir tranquilo de aquí, pues no creo", dijo Suárez en primera instancia.

El DT de Real Cartagena agregó que "tendrá que irse muy preocupado, porque si no tiene la gran actuación del arquero, otra hubiera sido la historia. Con la ayuda de los árbitros no se va a llevar el resultado de acá".

Y es que, en este duelo de la B, la gran figura fue el guardameta Eduar Esteban; quien evitó en varias oportunidades la caída de su portería con grandes intervenciones.

En Real Cartagena la gran figura del compromiso fue el experimentado volante Christian Marrugo, quien llegó para este 2024 como refuerzo de campanillas, dándole luces y calidad al juego de los 'heroicos'.

Real Cartagena en el Torneo de la Primera B Foto: Real Cartagena

¿Qué jugadores tiene Real Cartagena?

Real Cartagena tiene jugadores de recorrido y experiencia en el fútbol profesional colombiano como el arquero Juanito Moreno, los laterales Cristian Flórez y Juan Camilo Angulo, el delantero Antony Otero y el ya mencionado Marrugo, quien aún tiene calidad y sapiencia en las canchas.

¿Qué posición ocupa Real Cartagena en el Torneo Betplay 2024?

Real Cartagena se ubica en la octava posición de la tabla con 4 puntos, después de jugadas las primeras tres fechas del campeonato.