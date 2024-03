Cristiano Ronaldo se justifica, luego de su sanción por gestos obscenos: "Se me malinterpretó"

Recientemente, Cristiano Ronaldo estuvo en el 'ojo del huracán', luego de haber sido suspendido por un partido por parte del Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol, además de una multa de 10.000 riales saudies (2.666,54 dólares), por los gestos obscenos que realizó a los aficionados del equipo Al-Shabab en la jornada pasada de la liga doméstica.

El Comité emitió una declaración confirmando que ha revisado la queja interpuesta por el Club Al-Shabab.También han considerado la defensa de Ronaldo frente a las acusaciones y han pedido al canal que emitió el juego las grabaciones del incidente sucedido en los últimos minutos del encuentro entre los dos equipos, el cual concluyó con un marcador de 3-2 a favor de Al-Nassr.

Tras lo acontecido, el propio Cristiano Ronaldo habló respecto al caso y aseguró que todo fue un grave malentendido. “No puedo prometerles mucho, porque soy un ser humano y nada es perfecto y la vida está hecha de errores, pero es mejor reducir los errores para ser mejores. Algunas personas tienen una mala comprensión de las cosas y mis acciones siempre no se entienden correctamente. Lo que hice anteriormente y por lo que fui castigado se malinterpretó. Respeto el país en el que vivo, y ese comportamiento es normal en Europa, y a veces la pasión por el partido y el entusiasmo te hacen sentir mal. cometer errores. ¿Quién no comete errores? Pero no hago nada malo intencionalmente”, declaró en rueda de prensa el 'bicho'.

Cristiano Ronaldo mantiene la esperanza de clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, celebra su gol en la Liga de Arabia Saudita AFP

Cristiano Ronaldo pudo dar ciertas palabras en rueda de prensa, de cara a dar esperanza a los hinchas del Al-Nassr, respecto a una clasificación a semifinales de la Liga de Campeones de la AFC, pues hay que recordar que su equipo va perdiendo la serie 1-0 contra el Al Ain, de los Emiratos Árabes Unidos.

“Mañana es un partido muy importante y lo sabemos. Los jugadores y los aficionados, y también el país en general, saben su importancia. Estamos preparados y esperamos que así sea. Será una buena noche para nuestros fans”, fue lo que expresó el astro portugués.

Además de ello, mandó un certero mensaje a los hinchas, dando tranquilidad y esperando confianza de cara a la vuelta de esta importante serie. “Mi mensaje a los aficionados de Al-Nasr: estén con nosotros mañana. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y hemos dado un gran paso hacia las semifinales, y eso es lo que esperamos. La vida humana se construye con desafíos. Necesitamos buscar el éxito en el partido de mañana. Mañana (Remontada), si Dios quiere. Mañana es vida o muerte”, culminó de esta manera Cristiano Ronaldo.